SociedadEducación

Becas Progresar 2026: de cuánto son los montos en junio y cómo saber si aprobaron la inscripción

Miles de estudiantes ya pueden consultar el resultado de su inscripción. El programa, gestionado por el Ministerio de Capital Humano y ANSES, comenzó a evaluar las solicitudes presentadas para las distintas líneas educativas.

PROGRESAR. El programa busca acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios.
PROGRESAR. El programa busca acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio, el Ministerio de Capital Humano y ANSES habilitaron en Argentina la consulta de resultados para la inscripción a las Becas Progresar 2026 para estudiantes.
  • Los alumnos pueden verificar su estado en Mi ANSES o la web oficial. El beneficio neto mensual es de $28.000, ya que el 20% restante se retiene hasta acreditar la regularidad.
  • Este programa clave busca reducir la deserción escolar en el ciclo 2026, garantizando apoyo económico y promoviendo la finalización de estudios secundarios y superiores en el país.
Resumen generado con IA

Miles de estudiantes argentinos ya pueden conocer el resultado de su inscripción a las Becas Progresar, uno de los programas de asistencia educativa más importantes del país. Tras el cierre de la primera etapa de registro para las líneas obligatorias y superiores, el Gobierno avanzó con la evaluación de las solicitudes correspondientes al ciclo lectivo 2026.

La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano y se liquida a través de Anses, está destinada a alumnos de nivel secundario, terciario, universitario, de enfermería y de formación profesional

Mientras continúan abiertas las inscripciones para algunas modalidades vinculadas a capacitación en oficios, quienes ya completaron el trámite pueden consultar si fueron incorporados al beneficio y verificar el estado de su postulación.

Becas Progresar: cómo saber si te aprobaron la beca

Los estudiantes cuentan con dos vías oficiales para consultar el estado de su trámite.

La primera opción es ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede revisar el calendario de pagos y verificar si ya existe una fecha asignada para el cobro.

La segunda alternativa consiste en acceder a la plataforma oficial de Progresar, donde el sistema informa de manera directa si la solicitud fue aprobada, observada o rechazada.

En aquellos casos en los que la postulación figure como observada, la herramienta también detalla los motivos de la inconsistencia detectada, ya sea por documentación faltante o por cuestiones relacionadas con la situación socioeconómica declarada.

Cuánto cobran los beneficiarios de las Becas Progresar en 2026

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 172/2026, los estudiantes alcanzados por las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional reciben una asignación mensual bruta de $35.000.

Sin embargo, el esquema de pago contempla una retención parcial del beneficio hasta que se compruebe el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Por ese motivo, Anses deposita mensualmente el 80% del monto total, lo que representa un ingreso efectivo de $28.000 por mes para cada beneficiario. El 20% restante, equivalente a $7.000 mensuales, queda retenido hasta la acreditación de la regularidad educativa.

Una vez presentada la documentación correspondiente y validada la trayectoria académica, el dinero acumulado se abona en un pago adicional. Además, quienes ingresaron por primera vez al programa pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la aprobación de la solicitud.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Formación docente 2026: qué cursos gratuitos, virtuales y con puntaje abren en junio

Formación docente 2026: qué cursos gratuitos, virtuales y con puntaje abren en junio

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

Anses: cómo queda la AUH con los aumentos y quiénes son los primeros en cobrar

Anses: cómo queda la AUH con los aumentos y quiénes son los primeros en cobrar

Becas Progresar 2026: cuándo se cobra el retroactivo de $105.000 en junio

Becas Progresar 2026: cuándo se cobra el retroactivo de $105.000 en junio

Mi ANSES: cuál es el dato obligatorio que debés actualizar para realizar trámites sin problemas

Mi ANSES: cuál es el dato obligatorio que debés actualizar para realizar trámites sin problemas

Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
3

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
4

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes
5

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
5

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Más Noticias
¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado respiro en el horóscopo chino

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Comentarios