SociedadActualidad

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 10 de junio?

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRECIPITACIONES. El pronóstico anuncia lluvias para la noche del miércoles.
PRECIPITACIONES. El pronóstico anuncia lluvias para la noche del miércoles. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé tiempo inestable y chaparrones nocturnos para este miércoles 10 de junio en Tucumán, debido a la presencia de abundante nubosidad.
  • La jornada comenzará con 12°C y llegará a una máxima de 17°C, tras un martes que ya registró lloviznas y alta humedad, bajo vientos moderados provenientes del sector sur.
  • El clima frío y la nubosidad persistirán el resto de la semana en la provincia, con una leve mejora hacia el fin de semana, manteniendo las condiciones típicas del otoño.
Resumen generado con IA

La provincia de Tucumán continuará bajo condiciones de tiempo inestable este miércoles 10 de junio, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y probabilidad de chaparrones hacia la noche, según el pronóstico oficial.

El pronóstico del clima

La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 12°C y abundante nubosidad. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 17°C, aunque la presencia de nubes impedirá una mejora significativa de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico, la probabilidad de precipitaciones será baja durante la madrugada, la mañana y la tarde, pero aumentará durante la noche, cuando podrían registrarse chaparrones aislados, con chances de lluvia de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, soplará predominantemente desde el sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

Durante la tarde del martes, San Miguel de Tucumán registraba una temperatura de 16,4°C, con lloviznas, una humedad relativa del 86% y una visibilidad de 8 kilómetros.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa jornadas frescas y con nubosidad variable para el resto de la semana. Para el jueves se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, mientras que el viernes las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 15°C.

El fin de semana podría traer una leve mejora, con máximas que alcanzarían los 19°C el sábado, aunque persistirán las condiciones otoñales típicas de la época.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán frente al espejo nacional: cuánto poder adquisitivo perdieron los docentes desde 2023

Tucumán frente al espejo nacional: cuánto poder adquisitivo perdieron los docentes desde 2023

Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
3

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
4

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes
5

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La sugerente frase del Pulguita Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol
5

La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol

Más Noticias
¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado respiro en el horóscopo chino

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Comentarios