¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 10 de junio?

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé tiempo inestable y chaparrones nocturnos para este miércoles 10 de junio en Tucumán, debido a la presencia de abundante nubosidad.
- La jornada comenzará con 12°C y llegará a una máxima de 17°C, tras un martes que ya registró lloviznas y alta humedad, bajo vientos moderados provenientes del sector sur.
- El clima frío y la nubosidad persistirán el resto de la semana en la provincia, con una leve mejora hacia el fin de semana, manteniendo las condiciones típicas del otoño.
La provincia de Tucumán continuará bajo condiciones de tiempo inestable este miércoles 10 de junio, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y probabilidad de chaparrones hacia la noche, según el pronóstico oficial.
El pronóstico del clima
La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 12°C y abundante nubosidad. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 17°C, aunque la presencia de nubes impedirá una mejora significativa de las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico, la probabilidad de precipitaciones será baja durante la madrugada, la mañana y la tarde, pero aumentará durante la noche, cuando podrían registrarse chaparrones aislados, con chances de lluvia de entre el 10% y el 40%.
En cuanto al viento, soplará predominantemente desde el sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.
Durante la tarde del martes, San Miguel de Tucumán registraba una temperatura de 16,4°C, con lloviznas, una humedad relativa del 86% y una visibilidad de 8 kilómetros.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa jornadas frescas y con nubosidad variable para el resto de la semana. Para el jueves se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, mientras que el viernes las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 15°C.
El fin de semana podría traer una leve mejora, con máximas que alcanzarían los 19°C el sábado, aunque persistirán las condiciones otoñales típicas de la época.