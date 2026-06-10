Steven Spielberg vuelve a tomar contacto con los extraterrestres en su nueva película

Inspiración

La idea le llegó al director ganador de tres premios Oscar después de leer en 2017 un artículo de The New York Times sobre un programa reservado del Pentágono para investigar ovnis, pero su vínculo con el tema se remonta a su infancia, cuando vio una lluvia de meteoritos junto a su padre una despejada noche de verano. Desde entonces, lo extraterrestre orbita alrededor suyo, al punto que, durante la promoción del filme, reconoció que está convencido de que existe inteligencia más allá de la Tierra y que los procesos de desclasificación de documentos oficiales en Estados Unidos apuntan a confirmar esa posibilidad. “La gente que está en el Gobierno, en todo el mundo, está empezando a hablar de lo que han estado ocultando a la población global”, sostuvo.