Steven Spielberg vuelve a tomar contacto con los extraterrestres en su nueva película

Steven Spielberg tenía apenas 17 años cuando dirigió su primera película, “Firelight”, de la cual luego repudiaría y de la que sólo se conocieron unos pocos minutos. Fue su primer contacto cinematográfico con los extraterrestres, una relación que se mantendría en el tiempo con títulos ya memorables como “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “ET, el extraterrestre” y “La guerra de los mundos”, con aliens amables o temibles según la producción.
Cuatro años después de que estrenase la semibiográfica “Los Fabelmans”, uno de los más importantes realizadores de Hollywood vuelve a las salas. El preestreno hoy en la Argentina de “El día de la revelación” lo pone nuevamente bajo el haz de luz de todos los focos, encendidos al máximo, para determinar si mantiene su pulso en un género en el cual el menor desliz se paga caro, bastante menos amable que el drama, el espionaje o la acción, otros de los tópicos que desarrolló en su larga carrera.
La trama trata sobre un nuevo acercamiento entre humanos y seres de otros planetas, a partir del experto en ciberseguridad Daniel Kellner (interpretado por Josh O’Connor) que intenta revelar al mundo un secreto de Estado: que en la Tierra se convive con los llegados del espacio, según lo que encontró en la exclusiva agencia Wardex donde trabaja. La meteoróloga de televisión Margaret Fairchild (a cargo de Emily Blunt, cuyo trabajo cosecha elogios), víctima de misteriosos fenómenos inexplicables cuando reporta en vivo -en vez de dar su informe, emite extraños sonidos guturales-, se verá involucrada en este conmocionante descubrimiento cuando se relaciona con él. A medida que unen fuerzas, se encuentran con recuerdos de sus pasados que ahora toman otra dimensión.
Mientras se rompe el silencio acerca de este tema, crecen las tensiones entre quienes volver a guardar todo el asunto bajo siete llaves y los que defienden su difusión, en el guión de David Koepp del cual no trascendió demasiado (el escritor es uno de sus colaboradores habituales, como el fotógrafo Janusz Kaminski y el músico John Williams, que vuelven a trabajar con él). Al elenco lo componen, además, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.
Quienes ya pudieron ver la película, destacan que no llega a la oscuridad ni a la acción de “La guerra...”, pero tampoco a la carga de esperanza de una convivencia de “Encuentros...” o “ET”. Una mezcla entre ciencia ficción (“puede que, algún día, sea más ciencia que ficción”, advirtió Spielberg en una entrevista) y suspenso atraviesa la pantalla, con más tensiones creciendo entre los propios humanos que con los visitantes de fuera. La importancia de la familia, la inocencia y el asombro constante de la infancia y la tolerancia ante lo desconocido se relacionan con el creciente poder de las empresas privadas sobre la vida común, trascendió en torno al argumento.
La pregunta central que guía la propuesta es cómo se reaccionaría de saber que se convive con llegados del espacio, entre el miedo o la ilusión ante lo desconocido y los desafíos que surgen. Hay quienes interpretan ese planteo como una refrencia elíptica sobre la inmigración hispana en suelo norteamericano, aunque el filme no toca el costado político. “Si descubrieras que no estamos solos en el universo... ¿te asustarías?”, inquiere la campaña de promoción.
La distribuidora Universal Pictures (con la producción de Amblin Entertainment) lo sintetiza en su slogan publicitario: “la verdad le pertenece a 8.000 millones de personas”. De ello se desprende de que dejó de ser patrimonio de un sector del poder global, con todo lo que implica.
Inspiración
La idea le llegó al director ganador de tres premios Oscar después de leer en 2017 un artículo de The New York Times sobre un programa reservado del Pentágono para investigar ovnis, pero su vínculo con el tema se remonta a su infancia, cuando vio una lluvia de meteoritos junto a su padre una despejada noche de verano. Desde entonces, lo extraterrestre orbita alrededor suyo, al punto que, durante la promoción del filme, reconoció que está convencido de que existe inteligencia más allá de la Tierra y que los procesos de desclasificación de documentos oficiales en Estados Unidos apuntan a confirmar esa posibilidad. “La gente que está en el Gobierno, en todo el mundo, está empezando a hablar de lo que han estado ocultando a la población global”, sostuvo.
“Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he reunido a lo largo de mi vida, de todas las personas a las que he escuchado, de todos los documentales que he visto y de todos los testimonios que he oído en el Congreso, creo firmemente que -los extraterrestres- han estado aquí y que están aquí. No somos la única civilización inteligente del universo”, afirmó.
Análisis
“Es evidente que Spielberg alberga la esperanza de que, más allá de nosotros mismos y de la Tierra, existan otras posibilidades”, explica el director francés Laurent Bouzereau, cercano al cineasta y autor de numerosos trabajos sobre su obra, según publica la agencia AFP. “Es el cineasta que más contribuyó a construir un imaginario colectivo sobre los alienígenas”, agrega el periodista galo Nicolas Schaller; y “el primero que imaginó que los extraterrestres podían venir en son de paz”, aporta el director Clément Safra, quien añade que el director apuesta a volver al tope de la taquilla, algo que le es esquivo en las últimas dos décadas.
En términos de la industria, “El día...” se enlista en la corriente nostálgica de los grandes estudios que, desafiados por la crisis del sector, apuntan a retomar temas clásicos para relanzarlos, como viene pasando con distintos títulos. Antes que apostar por lo nuevo y disruptivo (siempre entraña una dosis de riesgo), apelan a desempolvar viejas historias con los nuevos formatos que aporta la tecnología, para atraer a un público joven y convocar a los nostálgicos de antaño (“Top Gun: Maverick” fue la más exitosa de una extensa nómina del último lustro). Resta por saber, entonces, si la nueva entrega del veterano autor de más de 35 producciones trae aire fresco o apela solamente a aromas del pasado.
Espacio Incaa: proyectan el filme de acción “Exiliado”
Dos asesinos a sueldo llegan a Macao, en China, para ejecutar a un colega que pretende empezar una nueva vida. Pero en el lugar se enfrentarán a un dilema cuando otros antiguos socios quieren trastocar su misión. Abierta la negociación, aparecerá un quinto criminal que pondrá en peligro la incipiente tregua. “Exiliado” es la película de Johnnie To que se proyectará, con entrada libre y gratuita, a las 20 en el ciclo de cine La Calesita en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).