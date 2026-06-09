Olga María Acosta presenta su ópera prima “Del otro lado del tiempo”, una novela entre Asturias y el Imperio Incaico

Las escogidas del Sol

Uno de los ejes históricos de la novela se vincula con el Acllahuasi, conocido como “la casa de las escogidas”. Acosta explicó que “aclla” significa virgen en quechua y “huasi” significa casa. Allí eran llevadas niñas desde muy pequeñas, de 10 u 11 años, para servir al Sol. Desde su ingreso, el vínculo con el mundo exterior terminaba. Ya no podían ver a sus familias y quedaban dedicadas a esa función durante el resto de sus vidas. En algunas oportunidades, también podían ser destinadas al sacrificio.