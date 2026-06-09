SociedadSalud

Bolsitas de nicotina: la OMS alerta por el aumento del consumo entre adolescentes y jóvenes

Aunque su venta está prohibida para menores de 18 años, un relevamiento realizado en Argentina mostró que el 3,4% de los adolescentes de entre 12 y 17 años ya las probó.

ALERTA. Las ventas globales de bolsitas de nicotina superaron los 23 mil millones de unidades en 2024.
ALERTA. Las ventas globales de bolsitas de nicotina superaron los 23 mil millones de unidades en 2024. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OMS alertó en el Día Mundial Sin Tabaco sobre el rápido aumento del consumo de bolsitas de nicotina en jóvenes a nivel global y en Argentina debido a campañas de marketing.
  • Estos dispositivos sin humo que se colocan en la encía superaron las 23 mil millones de ventas en 2024. En Argentina, un 3,4% de adolescentes ya los probó pese a la prohibición.
  • Ante los riesgos en el desarrollo cerebral y cardiovascular, la OMS urge a los gobiernos a endurecer las regulaciones, limitar sabores y restringir la publicidad digital.
Resumen generado con IA

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud,  advirtió que las bolsitas de nicotina están ganando terreno en distintos países y se expanden rápidamente, especialmente entre adolescentes y jóvenes, impulsados por campañas de marketing que incluyen sabores atractivos, influencers, redes sociales y presencia en eventos masivos.

La preocupación no es menor. Según el primer informe global de la OMS sobre bolsitas de nicotina, las ventas minoristas superaron los 23 mil millones de unidades en 2024, lo que representa un crecimiento de más del 50% respecto del año anterior. Además, el mercado global alcanzó casi U$S 7.000 millones en 2025.

Qué son las bolsitas de nicotina

Se trata de pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio. A través de la mucosa bucal liberan nicotina, una sustancia altamente adictiva que suele estar acompañada por saborizantes, edulcorantes y otros aditivos.

A diferencia de los cigarrillos tradicionales, no generan humo ni vapor, una característica que muchas empresas utilizan para promocionarlas como una alternativa más discreta.

Qué preocupa a la OMS

El organismo internacional alertó que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, especialmente áreas vinculadas con la atención, el aprendizaje y la concentración.

Además, señaló que comenzar a consumir nicotina a edades tempranas aumenta las probabilidades de desarrollar dependencia a largo plazo y favorece el consumo posterior de otros productos con nicotina o tabaco.

También advirtió sobre los riesgos cardiovasculares asociados a esta sustancia y sobre la elevada concentración de nicotina que contienen algunas presentaciones comercializadas en distintos mercados.

La situación en Argentina

Las bolsitas de nicotina comenzaron a aparecer con fuerza en kioscos y estaciones de servicio argentinos a fines de 2025. En mayo de este año, el Gobierno nacional autorizó formalmente su comercialización mediante la Resolución 549/2026.

La normativa estableció que el contenido de nicotina no puede superar los 8 miligramos por bolsa y prohibió los saborizantes, con excepción del mentol. Además, la publicidad y promoción de estos productos quedó alcanzada por la Ley Nacional de Control del Tabaco.

Sin embargo, organizaciones de salud advirtieron que estos productos ya circulaban sin controles antes de su regulación y reclamaron mayores mecanismos de fiscalización.

Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) mostró que el 3,4% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años afirmó haber probado bolsitas de nicotina, pese a que su venta está prohibida para menores de 18 años.

Sabores, influencers y redes sociales

Uno de los aspectos que más preocupa a la OMS es la forma en que estos productos son promocionados entre los jóvenes.

El organismo identificó estrategias como envases modernos, sabores similares a golosinas, campañas con influencers, publicidad en redes sociales y patrocinios de festivales, conciertos y eventos deportivos.

También advirtió que algunos mensajes publicitarios presentan el consumo como algo moderno, discreto o compatible con espacios donde está prohibido fumar, lo que puede aumentar su atractivo entre adolescentes.

Qué medidas recomienda la OMS

Frente al crecimiento del mercado, la OMS pidió a los gobiernos fortalecer las regulaciones sobre todos los productos de nicotina.

Entre las medidas recomendadas figuran limitar o prohibir sabores, restringir la publicidad, reforzar los controles de edad para la venta, incorporar advertencias sanitarias visibles y mejorar los mecanismos de fiscalización.

"Estos productos están diseñados para generar adicción y existe una gran necesidad de proteger a nuestra juventud de la manipulación de la industria", señaló Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Organización Mundial de la SaludArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La extraña cepa del ébola que eleva las alertas internacionales: la razón por la que es tan difícil de contener

La extraña cepa del ébola que eleva las alertas internacionales: la razón por la que es tan difícil de contener

Una notificación basta para robarle al cerebro 20 minutos de concentración en el aula

Una notificación basta para robarle al cerebro 20 minutos de concentración en el aula

El Niño regresa con fuerza y hay alerta mundial: advierten por lluvias extremas, sequías y olas de calor

El Niño regresa con fuerza y hay alerta mundial: advierten por lluvias extremas, sequías y olas de calor

Mayor temperatura y elevación de los mares: la ONU alerta frente a la crisis en los océanos

Mayor temperatura y elevación de los mares: la ONU alerta frente a la crisis en los océanos

Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
3

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
4

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem
5

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
5

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Más Noticias
¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado respiro en el horóscopo chino

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Comentarios