Bolsitas de nicotina: la OMS alerta por el aumento del consumo entre adolescentes y jóvenes

Resumen para apurados
- La OMS alertó en el Día Mundial Sin Tabaco sobre el rápido aumento del consumo de bolsitas de nicotina en jóvenes a nivel global y en Argentina debido a campañas de marketing.
- Estos dispositivos sin humo que se colocan en la encía superaron las 23 mil millones de ventas en 2024. En Argentina, un 3,4% de adolescentes ya los probó pese a la prohibición.
- Ante los riesgos en el desarrollo cerebral y cardiovascular, la OMS urge a los gobiernos a endurecer las regulaciones, limitar sabores y restringir la publicidad digital.
Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que las bolsitas de nicotina están ganando terreno en distintos países y se expanden rápidamente, especialmente entre adolescentes y jóvenes, impulsados por campañas de marketing que incluyen sabores atractivos, influencers, redes sociales y presencia en eventos masivos.
La preocupación no es menor. Según el primer informe global de la OMS sobre bolsitas de nicotina, las ventas minoristas superaron los 23 mil millones de unidades en 2024, lo que representa un crecimiento de más del 50% respecto del año anterior. Además, el mercado global alcanzó casi U$S 7.000 millones en 2025.
Qué son las bolsitas de nicotina
Se trata de pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio. A través de la mucosa bucal liberan nicotina, una sustancia altamente adictiva que suele estar acompañada por saborizantes, edulcorantes y otros aditivos.
A diferencia de los cigarrillos tradicionales, no generan humo ni vapor, una característica que muchas empresas utilizan para promocionarlas como una alternativa más discreta.
Qué preocupa a la OMS
El organismo internacional alertó que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, especialmente áreas vinculadas con la atención, el aprendizaje y la concentración.
Además, señaló que comenzar a consumir nicotina a edades tempranas aumenta las probabilidades de desarrollar dependencia a largo plazo y favorece el consumo posterior de otros productos con nicotina o tabaco.
También advirtió sobre los riesgos cardiovasculares asociados a esta sustancia y sobre la elevada concentración de nicotina que contienen algunas presentaciones comercializadas en distintos mercados.
La situación en Argentina
Las bolsitas de nicotina comenzaron a aparecer con fuerza en kioscos y estaciones de servicio argentinos a fines de 2025. En mayo de este año, el Gobierno nacional autorizó formalmente su comercialización mediante la Resolución 549/2026.
La normativa estableció que el contenido de nicotina no puede superar los 8 miligramos por bolsa y prohibió los saborizantes, con excepción del mentol. Además, la publicidad y promoción de estos productos quedó alcanzada por la Ley Nacional de Control del Tabaco.
Sin embargo, organizaciones de salud advirtieron que estos productos ya circulaban sin controles antes de su regulación y reclamaron mayores mecanismos de fiscalización.
Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) mostró que el 3,4% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años afirmó haber probado bolsitas de nicotina, pese a que su venta está prohibida para menores de 18 años.
Sabores, influencers y redes sociales
Uno de los aspectos que más preocupa a la OMS es la forma en que estos productos son promocionados entre los jóvenes.
El organismo identificó estrategias como envases modernos, sabores similares a golosinas, campañas con influencers, publicidad en redes sociales y patrocinios de festivales, conciertos y eventos deportivos.
También advirtió que algunos mensajes publicitarios presentan el consumo como algo moderno, discreto o compatible con espacios donde está prohibido fumar, lo que puede aumentar su atractivo entre adolescentes.
Qué medidas recomienda la OMS
Frente al crecimiento del mercado, la OMS pidió a los gobiernos fortalecer las regulaciones sobre todos los productos de nicotina.
Entre las medidas recomendadas figuran limitar o prohibir sabores, restringir la publicidad, reforzar los controles de edad para la venta, incorporar advertencias sanitarias visibles y mejorar los mecanismos de fiscalización.
"Estos productos están diseñados para generar adicción y existe una gran necesidad de proteger a nuestra juventud de la manipulación de la industria", señaló Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.