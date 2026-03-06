Joaquín Levinton sorprendió con su nuevo emprendimiento de alfajores "Pescado Raúl"

Hay pronósticos casi imposibles de hacer y las ideas de Joaquín Levinton están entre los misterios más impredecibles. Las ocurrencias del líder de Turf están lejos de agotarse y eso lo demostró en su última entrevista radial para la presentación de su disco. Ajeno a la lógica de marketing convencional, decidió apostar por un área radicalmente diferente y montar su primer emprendimiento de alfajores, en paralelo a su nuevo álbum.
De las joyas televisivas de Masterchef a las góndolas del supermercado hay un solo paso y el músico se encargó de darlo. Joaquín Levinton asistió al programa radial de Bebe Contepomi en Mega 98,3 para presentar su flamante trabajo solista, una apuesta llamada “Yo soy Joaquín”. Sin embargo, el artista estuvo lejos de quedarse en un “simple” anuncio musical.
La presentación de "Pescado Raúl", el nuevo alfajor de Joaquín Levinton
"No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor", sorprendió el protagonista tras la nota. El movimiento, alejado del merchandising tradicional, arrancó comentarios descreídos y risas en el estudio. Inmediatamente sacó por debajo de la mesa dos envoltorios de diferentes colores de tamaño estándar para esta golosina. Levinton presentó dos cajas del producto con un nombre ya conocido por los fanáticos: “Alfajor Pescado Raúl”.
"Me parecía que sacar un disco solamente era poco, así que dije: voy a sacar un disco y un alfajor", disparó mientras abría los paquetes frente a los micrófonos. El lanzamiento marca una faceta empresarial inédita para el intérprete, que parece haber encontrado en el mundo de los dulces el complemento ideal para sus nuevas canciones, grabadas tras un proceso de casi 15 años.
Joaquín Levinton, entre la industria musical y gastronómica
Levinton anunció que los alfajores tendrán alcance nacional mientras bromeaba que “hace tres meses se estaba muriendo y hoy estoy renaciendo como loco”. En una sola apuesta, el compositor incursionó tanto en el mercado sonoro como en el sector alimenticio.
Según adelantó el propio Joaquín, la línea de productos arranca con las dos opciones que nunca fallan en el paladar argentino: chocolate negro y chocolate blanco, ambos rellenos con abundante dulce de leche. "Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor", recomendó el artista mientras convidaba a los presentes en el estudio.
Los festejos de Joaquín Levinton por su nuevo lanzamiento
Joaquín dejó en claro que este proyecto es una aventura hermosa que nació de sus ganas de innovar. "Acá está pescado... qué locura, boludo. Qué delirio, ¿no? Qué desatino", repitió emocionado al ver su creación terminada en este marzo de 2026.