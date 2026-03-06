Joaquín Levinton sorprendió con su nuevo emprendimiento de alfajores "Pescado Raúl"

Hay pronósticos casi imposibles de hacer y las ideas de Joaquín Levinton están entre los misterios más impredecibles. Las ocurrencias del líder de Turf están lejos de agotarse y eso lo demostró en su última entrevista radial para la presentación de su disco. Ajeno a la lógica de marketing convencional, decidió apostar por un área radicalmente diferente y montar su primer emprendimiento de alfajores, en paralelo a su nuevo álbum.