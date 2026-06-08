EspectáculosTV, Cine y Series

Lanzaron el tráiler de la última temporada de "The Bear": ¿Cuándo se estrenará?

En la quinta temporada también aparecerán Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis como papeles recurrentes y Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk y John Mulaney como actores invitados.

THE BEAR. Un drama enfocado en los vaivenes de una familia ligada a la gastronomía en la ciudad de Chicago.
THE BEAR. Un drama enfocado en los vaivenes de una familia ligada a la gastronomía en la ciudad de Chicago. FOTO TOMADA DE ABC.ES
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Disney+ y FX lanzaron el 8 de junio el tráiler de la quinta y última temporada de "The Bear", confirmando que los capítulos finales se estrenarán el 25 de junio de 2026.
  • El adelanto muestra a los protagonistas enfrentando la decisión del chef Carmy de dejar la cocina, la amenaza de venta del restaurante y la unión para un último servicio.
  • Esta premiada serie cerrará su historia con un elenco estelar que incluye figuras como Jamie Lee Curtis, Olivia Colman y Bob Odenkirk, marcando el fin de un éxito televisivo.
Resumen generado con IA

Este lunes 8 de junio, Disney+ y FX lanzaron el primer tráiler de la quinta y última temporada de "The Bear", la multipremiada serie, y también revelaron cuándo se estrenarán los nuevos episodios.

¿Qué se sabe de la quinta y última temporada de "The Bear"?

Disney+ y FX anunciaron junto al adelanto de la temporada que los últimos ocho episodios de la ficción culinaria se estrenarán el próximo 25 de junio de 2026.

En el avance se ve como Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Sugar (Abby Elliott) se enfrentan a la decisión del chef Carmy (Jeremy Allen White) de alejarse de la gastronomía.

Pero eso no es todo, ya que los protagonistas de "The Bear" también deberán enfrentar está última temporada la amenaza de venta del restaurante y deberán unirse para sacar adelante un último servicio.

¿Quiénes formarán parte del elenco de la quinta y última temporada de "The Bear"?

Además de Ayo Edebiri, Abby Elliott y Jeremy Allen White, el elenco de "The Bear" también incluye a Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson.

Pero eso no es todo, ya que en la quinta temporada también aparecerán Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis como papeles recurrentes y Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk y John Mulaney como actores invitados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo
3

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
5

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
5

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Más Noticias
Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente

La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Mirtha Legrand recordó a su primer gran amor y confesó: “Hasta el día de hoy, no me lo perdono”

Mirtha Legrand recordó a su primer gran amor y confesó: “Hasta el día de hoy, no me lo perdono”

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Comentarios