Lanzaron el tráiler de la última temporada de "The Bear": ¿Cuándo se estrenará?

Resumen para apurados
- Disney+ y FX lanzaron el 8 de junio el tráiler de la quinta y última temporada de "The Bear", confirmando que los capítulos finales se estrenarán el 25 de junio de 2026.
- El adelanto muestra a los protagonistas enfrentando la decisión del chef Carmy de dejar la cocina, la amenaza de venta del restaurante y la unión para un último servicio.
- Esta premiada serie cerrará su historia con un elenco estelar que incluye figuras como Jamie Lee Curtis, Olivia Colman y Bob Odenkirk, marcando el fin de un éxito televisivo.
Este lunes 8 de junio, Disney+ y FX lanzaron el primer tráiler de la quinta y última temporada de "The Bear", la multipremiada serie, y también revelaron cuándo se estrenarán los nuevos episodios.
¿Qué se sabe de la quinta y última temporada de "The Bear"?
Disney+ y FX anunciaron junto al adelanto de la temporada que los últimos ocho episodios de la ficción culinaria se estrenarán el próximo 25 de junio de 2026.
En el avance se ve como Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Sugar (Abby Elliott) se enfrentan a la decisión del chef Carmy (Jeremy Allen White) de alejarse de la gastronomía.
Pero eso no es todo, ya que los protagonistas de "The Bear" también deberán enfrentar está última temporada la amenaza de venta del restaurante y deberán unirse para sacar adelante un último servicio.
¿Quiénes formarán parte del elenco de la quinta y última temporada de "The Bear"?
Además de Ayo Edebiri, Abby Elliott y Jeremy Allen White, el elenco de "The Bear" también incluye a Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson.
Pero eso no es todo, ya que en la quinta temporada también aparecerán Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis como papeles recurrentes y Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk y John Mulaney como actores invitados.