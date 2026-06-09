OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Estatuas del Parque 9 de Julio
Hace 3 Hs

En el año 2018 fui uno de los críticos, en este espacio que nos cede LA GACETA, ante el robo de la Meditación, una de las tantas bellas estatuas robadas de nuestro Parque 9 de Julio, las que brindaron belleza, cultura y atracción turística. Se comentaba que por encargo de un funcionario, esta bella obra de arte iba a adornar una casa de campo, pero al tener repercusión y divulgación, pagó y la hizo aparecer en un basural. Hoy, al verla resplandeciente, restaurada y junto a otras varias invalorables esculturas de hierro construidas en Francia y recuperadas, por orden de la actual Intendenta Rossana Chahla, bajo la dirección técnica de la profesora especialista Eugenia Fagalde, nos lleva a meditar y pensar en la brillante idea de crear este museo al aire libre, que debería implementarse con unos folletos explicativos de cada estatua, incluso de todos los próceres, y su ubicación. Para que aprendamos a vivir en sociedad, cuidando lo que es de todos, les enseñemos a los niños de hoy y hombres del mañana que con respeto y buenos principios debemos cuidar el parque como el jardín o el living de nuestra casa. ¡Gracias, personal municipal por mantener y revalorizar el “Jardín de los jardines“, nuestro Parque 9 de Julio!

Francisco Amable Díaz 

Franciscoamablediaz@gmail.com

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