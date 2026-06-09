Cartas de lectores: Corpus Christi

Como suelo hacer desde mis años mozos, asistí a la festividad de Corpus Christi. Siendo esta para los católicos una de las grandes fiestas religiosas. Muy bien organizada y con nuestra autoridad municipal presente. Cuando dimos vuelta a nuestra plaza Independencia, que siempre se ilumina para los acontecimientos importantes, nos dimos cuenta de que la casa de Gobierno estaba oscura. A todos nos llamó la atención ya que hacía muy poco se ilumino para homenajear a una figura de nuestra música popular. ¿Qué ocurrió? ¿Nos seguimos preguntando? Deseo y espero que haya sido una falla técnica.