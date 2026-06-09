El fenómeno que nos despierta cada cuatro años

Hasta hace unos días, poco y nada se hablaba del Mundial 2026 que comenzará a partir del jueves en Estados Unidos, México y Canadá. El silencio alrededor de la cita planetaria era casi una rareza, una tendencia que, según pudo observarse, no era exclusiva de la Argentina. Los diarios de todo el mundo marcaban el mismo síntoma en sus países: una preocupante indiferencia hacia el evento que solía paralizar al planeta. Sin embargo, algo cambió en las últimas horas. La ansiedad creció, la fiebre se desató y el famoso “clima mundialista” volvió a instalarse en cada rincón. Los colores celeste y blanco ya tiñen las calles, las preguntas se multiplican: ¿cuánto cuesta la camiseta de la Selección? ¿cuándo debuta la “Scaloneta”? ¿cómo nos vamos a organizar para ver los partidos de la primera fase? ¿qué jugador está lesionado? ¿qué selecciones son las candidatas? ¿respetamos las cábalas de aquel Qatar 2022 que nos dio la gloria? La gente, definitivamente, empezó a hablar de la Copa del Mundo.