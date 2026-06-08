Brasil respira: Neymar evoluciona favorablemente, pero sigue siendo duda para el debut mundialista
Los últimos estudios realizados al delantero del Santos arrojaron resultados alentadores. Carlo Ancelotti espera que pueda volver a entrenarse con el grupo esta semana, aunque todavía no está garantizada su presencia frente a Marruecos.
Resumen para apurados
- Neymar evoluciona favorablemente de su lesión pero sigue en duda para el debut de la selección de Brasil ante Marruecos este sábado en el inicio del Mundial 2026.
- Tras una resonancia positiva de su lesión de pantorrilla, el delantero del Santos realiza trabajos diferenciados y de kinesiología para sumarse a las prácticas grupales.
- Si no llega al debut, el plan es que sume minutos ante Haití el 19 de junio, clave para el esquema de Ancelotti que apostó por convocarlo sin estar al cien por ciento.
La selección de Brasil recibió una noticia que esperaba con ansiedad a pocos días del inicio del Mundial 2026. Neymar mostró una evolución favorable de la lesión que lo afecta desde hace varias semanas y los últimos estudios médicos alimentaron el optimismo dentro de la delegación, aunque su presencia en el debut mundialista todavía no está asegurada.
El delantero del Santos se sometió este lunes a una nueva resonancia magnética para evaluar el estado de la lesión grado 2 que sufrió en la pantorrilla. Los resultados fueron positivos y confirmaron que el proceso de cicatrización avanza dentro de los plazos previstos por el cuerpo médico.
La noticia representó un alivio para el entrenador Carlo Ancelotti y para todo el seleccionado brasileño, que aguarda la recuperación de una de sus principales figuras para afrontar la Copa del Mundo.
Actualmente, Neymar continúa realizando trabajos diferenciados. Su recuperación es supervisada por el doctor Felipe Kalil y el fisioterapeuta Rafael Martini, quienes diseñaron un plan específico para acelerar su regreso a las canchas. Como parte del tratamiento, el atacante utiliza una máquina con tecnología desarrollada por la NASA, además de cumplir con rutinas especiales en el gimnasio.
La lesión ya obligó a Neymar a perderse el último amistoso de Brasil frente a Egipto en Cleveland. Ahora la gran incógnita pasa por saber si llegará en condiciones para el estreno mundialista ante Marruecos, previsto para este sábado en el Metlife Stadium.
Por el momento, el cuerpo técnico mantiene una postura cautelosa. La intención es que el futbolista pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales durante esta semana y comenzar progresivamente los trabajos con pelota. Sin embargo, cualquier decisión dependerá de la autorización médica y de la respuesta física que muestre en los próximos días.
En caso de que no llegue en plenitud para el debut, el plan alternativo contempla que pueda sumar sus primeros minutos en la segunda presentación de Brasil, programada para el 19 de junio frente a Haití.
La presencia de Neymar en la lista definitiva ya había sido una apuesta de Ancelotti. El entrenador italiano decidió convocarlo aun sabiendo que no se encontraba al ciento por ciento físicamente, convencido de que podría completar la recuperación durante la preparación previa al torneo.
Mientras el resto del plantel aumenta la intensidad de los entrenamientos, Neymar continúa moviéndose entre cuidados especiales y sesiones de rehabilitación. La evolución es positiva y la esperanza crece, pero en Brasil prefieren mantener la cautela hasta que el delantero vuelva a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros.
Por ahora, la buena noticia es que la recuperación avanza. La incógnita es si alcanzará para verlo desde el inicio en el primer partido de la "Canarinha" en el Mundial 2026.