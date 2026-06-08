"Dibu" Martínez, en la mira de Juventus para la próxima temporada

La Juventus comenzó a mover fichas en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en lo más alto de su lista de prioridades es el de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo con la Selección despertó el interés del gigante italiano, que ya habría iniciado los primeros contactos con su representante, Gustavo Goñi, para explorar la posibilidad de incorporarlo de cara a la próxima temporada.