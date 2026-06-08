"Dibu" Martínez, en la mira de Juventus para la próxima temporada

Resumen para apurados
- La Juventus de Italia inició contactos con el representante de Emiliano "Dibu" Martínez para incorporarlo la próxima temporada por pedido del DT Luciano Spalletti.
- El arquero del Aston Villa (con contrato hasta 2028) se recupera para el Mundial 2026, mientras que la Juventus busca renovar su arco tras una floja temporada en la Serie A.
- A sus 34 años, el pase representaría el último gran salto para Martínez. De no prosperar, el club italiano baraja alternativas como David de Gea y Guglielmo Vicario.
La Juventus comenzó a mover fichas en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en lo más alto de su lista de prioridades es el de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo con la Selección despertó el interés del gigante italiano, que ya habría iniciado los primeros contactos con su representante, Gustavo Goñi, para explorar la posibilidad de incorporarlo de cara a la próxima temporada.
La iniciativa surge por pedido expreso de Luciano Spalletti, actual entrenador de la "Vecchia Signora", quien busca reforzar una de las posiciones clave del equipo tras una campaña que dejó sabor a poco en Turín. Juventus finalizó sexta en la Serie A y pretende recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.
Para Martínez, que se acerca a los 34 años, la operación podría representar el último gran traspaso de una carrera que alcanzó su punto más alto con la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y que siguió creciendo en el Aston Villa. El marplatense lleva seis temporadas en el conjunto inglés, donde se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo y recientemente conquistó la Europa League.
Su compromiso con el club de Birmingham continúa siendo fuerte. Tiene contrato vigente hasta mediados de 2028 y viene de protagonizar una muestra de carácter en la final continental, partido que disputó pese a sufrir una fractura en uno de sus dedos. Sin embargo, el interés de una institución histórica como Juventus podría abrir un nuevo escenario para su futuro.
Por ahora, el foco del arquero está puesto en otro objetivo. Martínez trabaja para llegar en las mejores condiciones al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, previsto para el martes 16 frente a Argelia. Aunque viene recuperándose de una lesión, desde su entorno transmiten optimismo y aseguran que estará disponible para el inicio de la Copa del Mundo.
Mientras tanto, en Italia siguen de cerca la evolución de las negociaciones. En caso de que la llegada del argentino no prospere, Juventus ya analiza otras alternativas para el puesto, entre ellas el español David de Gea y el italiano Guglielmo Vicario.
Hace apenas un año, Martínez también estuvo en el radar de otro gigante europeo como Manchester United, aunque finalmente permaneció en Aston Villa. Esta vez, la historia podría ser diferente y abrirle la puerta a un nuevo desafío en una de las ligas más importantes del planeta.