Mundial 2026: los alarmantes porcentajes de calor extremo que afrontará Argentina en su grupo

Resumen para apurados
- Un estudio de Climate Central alerta que la Selección Argentina afrontará más del 50% de probabilidad de calor extremo en sus partidos del Mundial 2026 en EE. UU. por el clima.
- Con temperaturas de más de 37°C, los días de calor extremo se triplicaron respecto a 1986 y 1994. Además, estadios clave como el de Kansas City no tienen aire acondicionado.
- Este fenómeno climático reducirá el rendimiento deportivo y elevará el riesgo de problemas de salud en los jugadores, además de afectar la seguridad de millones de hinchas.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos se prepara para afrontar la llegada temprana de la primera gran ola de calor del verano, un fenómeno climático que encendió las alarmas de los especialistas y que promete convertirse en un factor determinante para el rendimiento de las selecciones, con la de Argentina como una de las principales afectadas según los últimos informes científicos. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense advirtió sobre el riesgo de un sistema térmico mayor que superará los 37°C en el sur y el Medio Oeste del país, consolidando un escenario de calor extremo antes de lo previsto que incrementará las probabilidades de complicaciones médicas asociadas a las altas temperaturas.
Alerta para la Selección
Este panorama meteorológico tendrá un impacto directo en la Copa del Mundo.La organización Climate Central reveló que el cambio climático afectará el normal desempeño de los futbolistas en 97 de los 104 partidos programados. Dentro de este esquema, la selección argentina aparece como el equipo que corre mayor riesgo dentro de su grupo, ya que todos sus compromisos de la primera fase presentan más del 50% de probabilidades de verse alterados por el clima.
Las estadísticas detallan que el debut frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City cuenta con un 68% de opciones de verse afectado, una cifra que asciende drásticamente al 95% para el segundo choque ante Austria el 22 de junio, y que alcanza un techo del 98% en el enfrentamiento del 27 de junio contra Jordania. Los especialistas médicos explican que las temperaturas elevadas provocan una caída notoria en el rendimiento físico y deportivo, además de elevar el riesgo de sufrir desmayos, calambres o síncopes por calor.
El desafío logístico y de infraestructura sigue siendo mayúsculo si se tiene en cuenta que los días de calor extremo en las sedes norteamericanas se han triplicado en comparación con las ediciones mundialistas de 1986 y 1994. Aunque los sistemas de refrigeración artificial mitigarán el impacto ambiental en tres de los dieciséis estadios del torneo, más de un tercio de las jornadas con altas probabilidades de registrar estrés térmico se disputarán en recintos que no cuentan con aire acondicionado, como los ubicados en Nueva York, Filadelfia, Miami y la propia ciudad de Kansas City, donde jugará el equipo argentino.
Las advertencias de los investigadores concluyen que este peligro no solo involucrará a los protagonistas dentro del campo de juego, sino que se extenderá a los millones de aficionados que se movilicen en los alrededores de los estadios y en las celebraciones al aire libre durante el mes de competencia.