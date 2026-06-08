Mundial 2026: los alarmantes porcentajes de calor extremo que afrontará Argentina en su grupo

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos se prepara para afrontar la llegada temprana de la primera gran ola de calor del verano, un fenómeno climático que encendió las alarmas de los especialistas y que promete convertirse en un factor determinante para el rendimiento de las selecciones, con la de Argentina como una de las principales afectadas según los últimos informes científicos. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense advirtió sobre el riesgo de un sistema térmico mayor que superará los 37°C en el sur y el Medio Oeste del país, consolidando un escenario de calor extremo antes de lo previsto que incrementará las probabilidades de complicaciones médicas asociadas a las altas temperaturas.