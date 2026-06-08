Argentina tendrá una ciudad para 5.000 personas fabricada en China: dónde la construirán

La decisión abrió un debate dentro de la industria de la construcción modular, ya que especialistas sostienen que cerca del 80% del trabajo se realiza en las fábricas donde se producen las estructuras. De haberse fabricado en el país, estiman que se habrían generado unos 500 empleos directos, mientras que la importación reducirá esa cifra a alrededor de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. Más allá de la polémica, la obra forma parte de una inversión minera estimada en 18.000 millones de dólares. El proyecto Vicuña prevé exportar unas 400.000 toneladas de cobre al año durante 25 años y se perfila como una de las iniciativas capaces de transformar el perfil exportador argentino y consolidar a San Juan como uno de los principales polos mineros de Sudamérica.