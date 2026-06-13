Los U$S 1.000 millones que aseguran el futuro de “Super Mario Galaxy”: secuelas, series derivadas y parques

En diciembre aparece el contrincante más fuerte según los especialistas. Aunque en el medio estará el estreno de "Toy Story 5" (19 de junio), Digger (2 de octubre con Tom Cruise), "Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha" (20 de noviembre), y "Jumanji" (11 de diciembre), es "Avengers: Doomsday" (18 de diciembre) por un amplio margen el estreno más esperado de todo el año a nivel global. La película marcará el regreso de los hermanos Russo en la dirección y de Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom; lo que la convierte en la candidata principal para pelear el récord histórico de recaudación.