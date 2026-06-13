Los U$S 1.000 millones que aseguran el futuro de “Super Mario Galaxy”: secuelas, series derivadas y parques

Resumen para apurados
- La película "Super Mario Galaxy" alcanzó U$S 1.000 millones de recaudación global en diez semanas, coronándose como el film más taquillero del año tras amortizar sus costos.
- Con un presupuesto de U$S 110 millones, la producción de Illumination ya es rentable, aunque su recaudación es menor a los U$S 1.360 millones logrados por "Super Mario Bros".
- Este hito garantiza el desarrollo de secuelas, series y parques temáticos, aunque su liderazgo anual peligra ante los próximos estrenos de Spider-Man y Avengers: Doomsday.
Su condición de "líder anual" está amenazada. Aunque escaló con un empuje que parece insuperable en sus primeras 10 semanas, relativamente poco tiempo para la industria, tiene como rivales a dos estrenos de peso en los próximos meses. "Super Mario Galaxy" alcanzó los U$S 1.000 millones y pasó a la cima de recaudación anual por encima de “Michael”. La segunda mitad del año guarda los estrenos de colosos cinematográficos altamente esperados, tales como “Spider-Man: Brand New Day” o “Avengers: Doomsday”.
Al menos se estima que la película animada producida por Illumination, tambaleará un poco, pero resulta un poco improbable creer que hasta fin de año será destronada de ese sitial. Más considerando que apenas 62 films en toda la historia llegaron a recaudar tantos millones de dólares.
Lo que todos quieren
La cifra de los U$S 1.000 millones se considera un hito fundamental en el cine por razones de negocio, marketing y estatus. Además el estudio ya se aseguró ampliamente haber amortizado la película porque costó 110 millones. Una recaudación de este nivel garantiza la creación de secuelas, series derivadas y parques temáticos, a lo que hay que sumar venta de productos derivados.
El punto de pensar en una próxima versión de la franquicia es la única duda que se generó desde el estreno: esta secuela ha acumulado menos que "Super Mario Bros" que recaudó 1.360 millones. Lo que provoca algún “ruido” al momento de plantearse seguir con una saga.
Los rivales
Las fechas de estreno de las películas consideradas como grandes retadores para Súper Mario Galaxy son: el 30 de julio “Spider-Man: Brand New Day”, pica en punta, pero también se anotan Minions & Monsters (1 de julio), Moana (9) y La Odisea (16).
En diciembre aparece el contrincante más fuerte según los especialistas. Aunque en el medio estará el estreno de "Toy Story 5" (19 de junio), Digger (2 de octubre con Tom Cruise), "Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha" (20 de noviembre), y "Jumanji" (11 de diciembre), es "Avengers: Doomsday" (18 de diciembre) por un amplio margen el estreno más esperado de todo el año a nivel global. La película marcará el regreso de los hermanos Russo en la dirección y de Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom; lo que la convierte en la candidata principal para pelear el récord histórico de recaudación.