Atención hinchas: los requisitos obligatorios para poder ingresar con agua a los partidos del Mundial 2026

Las condiciones del ingreso

De acuerdo con las declaraciones del director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, os aficionados que asistan a los compromisos en las sedes de Estados Unidos y Canadá podrán ingresar exclusivamente con una botella de agua desechable, confeccionada en plástico blando, de un tamaño máximo de 20 onzas, equivalente a 590 ml , la cual deberá estar completamente sellada de fábrica. Un vocero de la organización ratificó posteriormente al medio The Athletic que este volumen representa el tope permitido, abriendo la posibilidad de que se autoricen envases de menor capacidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de flexibilidad y sellado original.