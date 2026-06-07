Encontrar respuestas para los imprevistos, la obsesión de Lionel Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026

El defensor sufrió un problema muscular y se quedó afuera del Mundial; y eso obligó a replantear la lista. Pero la reacción de Scaloni fue reveladora. No habló únicamente de buscar un reemplazante; dijo que la situación lo obligaba a revisar otras cuestiones del plantel y que tal vez podían ser más los cambios. En pocas palabras dejó en claro que no piensa el fútbol como una suma de nombres sino como una red de relaciones. Justamente esa es probablemente una de las claves menos visibles de su ciclo.