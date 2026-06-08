Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol enfrentará a Islandia este martes a las 22:00 en Alabama, Estados Unidos, en su último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026.
- El entrenador Lionel Scaloni planea rotaciones en el equipo titular y evaluará físicamente a futbolistas lesionados tras vencer recientemente por 2-0 a la selección de Honduras.
- Este ensayo final es clave para definir la alineación titular y constatar el estado físico del plantel de cara al estreno oficial contra Argelia el próximo 16 de junio.
El debut en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la selección argentina tendrá este martes su último ensayo antes del estreno del próximo 16 de junio contra Argelia. Desde las 22, la "Albiceleste" enfrentará a Islandia en Alabama y cerrará de esta manera su gira amistosa de preparación para la gran cita.
El escenario será el estadio Jordan-Hare, un recinto con capacidad para 88.043 espectadores, donde Lionel Scaloni buscará que sus dirigidos terminen de sumar el rodaje necesario para el debut. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de las señales de TyC Sports y Telefe.
En ese sentido, se estima que Gerónimo Rulli ocupará el arco, mientras que Nicolás Capaldo podría tener su oportunidad desde el inicio como lateral derecho. Asimismo, serán evaluados a último momento Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos piezas defensivas que se recuperan de sus respectivas lesiones musculares. En la zaga, se estima que Cristian Romero continuaría sumando ritmo de competencia junto a Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina podría ubicarse como "3" en caso de que descanse Nicolás Tagliafico.
En el medio campo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como titulares tras haber ingresado desde el banco de suplentes ante el conjunto hondureño. Por su parte, se evalúa la presencia de Lionel Messi en el "11" titular, luego de descansar en la victoria sobre Honduras. En el frente de ataque, José Manuel López cuenta con chances de ganarse un lugar desde el arranque.
La incógnita principal pasa por la evolución física de futbolistas como Nicolás Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Leandro Paredes (este último más complicado desde lo físico), a quienes el cuerpo técnico evaluará minuciosamente para determinar si conviene exigirlos o preservarlos de cara al debut. En tanto, aquellos que fueron titulares en el último compromiso -Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez- cuentan con mayores chances de esperar su oportunidad en el banco de relevos.