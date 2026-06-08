Copa del Mundo

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Los detalles del cierre de la gira preparatoria y la estrategia del cuerpo técnico para otorgar rodaje a sus dirigidos a días del arranque del torneo.

CUMPLIÓ. La Selección venció a Honduras en el penúltimo ensayo antes del Mundial; aunque no sobresalió, logró llevarse la victoria.
CUMPLIÓ. La Selección venció a Honduras en el penúltimo ensayo antes del Mundial; aunque no sobresalió, logró llevarse la victoria.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina de fútbol enfrentará a Islandia este martes a las 22:00 en Alabama, Estados Unidos, en su último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026.
  • El entrenador Lionel Scaloni planea rotaciones en el equipo titular y evaluará físicamente a futbolistas lesionados tras vencer recientemente por 2-0 a la selección de Honduras.
  • Este ensayo final es clave para definir la alineación titular y constatar el estado físico del plantel de cara al estreno oficial contra Argelia el próximo 16 de junio.
Resumen generado con IA

El debut en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la selección argentina tendrá este martes su último ensayo antes del estreno del próximo 16 de junio contra Argelia. Desde las 22, la "Albiceleste" enfrentará a Islandia en Alabama y cerrará de esta manera su gira amistosa de preparación para la gran cita.

El escenario será el estadio Jordan-Hare, un recinto con capacidad para 88.043 espectadores, donde Lionel Scaloni buscará que sus dirigidos terminen de sumar el rodaje necesario para el debut. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de las señales de TyC Sports y Telefe.

En ese sentido, se estima que Gerónimo Rulli ocupará el arco, mientras que Nicolás Capaldo podría tener su oportunidad desde el inicio como lateral derecho. Asimismo, serán evaluados a último momento Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos piezas defensivas que se recuperan de sus respectivas lesiones musculares. En la zaga, se estima que Cristian Romero continuaría sumando ritmo de competencia junto a Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina podría ubicarse como "3" en caso de que descanse Nicolás Tagliafico.

En el medio campo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como titulares tras haber ingresado desde el banco de suplentes ante el conjunto hondureño. Por su parte, se evalúa la presencia de Lionel Messi en el "11" titular, luego de descansar en la victoria sobre Honduras. En el frente de ataque, José Manuel López cuenta con chances de ganarse un lugar desde el arranque.

La incógnita principal pasa por la evolución física de futbolistas como Nicolás Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Leandro Paredes (este último más complicado desde lo físico), a quienes el cuerpo técnico evaluará minuciosamente para determinar si conviene exigirlos o preservarlos de cara al debut. En tanto, aquellos que fueron titulares en el último compromiso -Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez- cuentan con mayores chances de esperar su oportunidad en el banco de relevos.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLeandro ParedesNicolás OtamendiRodrigo De PaulLautaro MartínezLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística

Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística

La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera

La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

Más visto en Mundial 2026
Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut
1

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial
2

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Eriksen rompió el silencio tras haberse desplomado en un amistoso con la selección de Dinamarca
3

Eriksen rompió el silencio tras haberse desplomado en un amistoso con la selección de Dinamarca

Encontrar respuestas para los imprevistos, la obsesión de Lionel Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026
4

Encontrar respuestas para los imprevistos, la obsesión de Lionel Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026

Por qué Scaloni todavía no define al sustituto de Balerdi: qué dice el reglamento del Mundial 2026
5

Por qué Scaloni todavía no define al sustituto de Balerdi: qué dice el reglamento del Mundial 2026

Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial
6

Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial

Más Noticias
Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Comentarios