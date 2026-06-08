Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

La incógnita principal pasa por la evolución física de futbolistas como Nicolás Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Leandro Paredes (este último más complicado desde lo físico), a quienes el cuerpo técnico evaluará minuciosamente para determinar si conviene exigirlos o preservarlos de cara al debut. En tanto, aquellos que fueron titulares en el último compromiso -Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez- cuentan con mayores chances de esperar su oportunidad en el banco de relevos.