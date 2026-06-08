Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni recuperó a los jugadores Paz, Molina y Montiel en Texas tras recibir el alta médica para el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia.
- Tras la baja de Balerdi por desgarro y las molestias de Paredes, la reincorporación del trío alivia las exigencias físicas del plantel en las prácticas previas al Mundial.
- El retorno de los futbolistas clave permite a Scaloni planificar la rotación ante Islandia y asegurar el óptimo estado físico del plantel para el debut ante Argelia.
La selección argentina recuperó soldados clave en la última sesión de entrenamiento en Texas. En la práctica desarrollada en el complejo Ellis Field, el entrenador Lionel Scaloni dispuso el regreso a los trabajos grupales del mediocampista Nicolás Paz y de los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, tres novedades positivas luego de confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro algunos días atrás.
Las incorporaciones al grupo principal mitigan las complicaciones físicas del plantel, luego de que el cuerpo técnico manifestara públicamente su preocupación por el estado general de varios futbolistas en la antesala de la cita mundialista.
Paz, futbolista del Como de Italia, completó la jornada sin rastros de la dolencia en la rodilla izquierda que lo obligó a realizar tareas diferenciadas durante la semana previa. El cuerpo médico le otorgó el alta para ser considerado de cara al encuentro frente a Islandia en Alabama y el estreno oficial ante Argelia el 16 de junio en Kansas, aunque sigue un tratamiento especial de seguimiento.
En la banda derecha de la defensa, Molina intervino en los ejercicios con pelota mostrando una recuperación avanzada de su desgarro. Por su parte, Montiel formó parte de los movimientos colectivos, aunque bajo un esquema de cargas controladas debido a que aún no alcanza su plenitud física. Ambos futbolistas serán evaluados de forma progresiva durante los próximos días.
Por su parte, Leandro Paredes se recupera de una dolencia muscular leve sufrida en Boca y es uno de las grandes preocupaciones de cuerpo técnico. Los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo continúan entrenándose junto al plantel como opciones de reserva.
El estado del resto de los jugadores bajo observación se mantiene de la siguiente manera:
Leandro Paredes: Realiza sesiones de kinesiología y trabajos específicos de baja intensidad.
Julián Álvarez: Presenta un cuadro de inflamación en el tobillo que no compromete su permanencia en la nómina final.
Emiliano Martínez: Evoluciona de una fractura ósea en el dedo anular de la mano derecha, sin riesgo para ocupar la titularidad en el debut.
Para el partido de este martes contra Islandia, la dirección técnica proyecta una alineación alternativa con el propósito de equiparar los minutos de juego dentro del plantel y preservar a quienes iniciaron el cruce anterior ante Honduras. Dentro de esa rotación, se analiza la participación de Lionel Messi, quien completó los entrenamientos sin reportar inconvenientes físicos.