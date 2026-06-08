Copa del Mundo

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel recibieron el alta médica y entrenaron a la par del grupo en Texas de cara al último amistoso frente a Islandia.

FOCO. La Selección se entrena en Texas con la mira puesta en el último amistoso de la gira preparatoria ante Islandia en Alabama.
FOCO. La Selección se entrena en Texas con la mira puesta en el último amistoso de la gira preparatoria ante Islandia en Alabama.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni recuperó a los jugadores Paz, Molina y Montiel en Texas tras recibir el alta médica para el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia.
  • Tras la baja de Balerdi por desgarro y las molestias de Paredes, la reincorporación del trío alivia las exigencias físicas del plantel en las prácticas previas al Mundial.
  • El retorno de los futbolistas clave permite a Scaloni planificar la rotación ante Islandia y asegurar el óptimo estado físico del plantel para el debut ante Argelia.
Resumen generado con IA

La selección argentina recuperó soldados clave en la última sesión de entrenamiento en Texas. En la práctica desarrollada en el complejo Ellis Field, el entrenador Lionel Scaloni dispuso el regreso a los trabajos grupales del mediocampista Nicolás Paz y de los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, tres novedades positivas luego de confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro algunos días atrás.

Las incorporaciones al grupo principal mitigan las complicaciones físicas del plantel, luego de que el cuerpo técnico manifestara públicamente su preocupación por el estado general de varios futbolistas en la antesala de la cita mundialista.

Paz, futbolista del Como de Italia, completó la jornada sin rastros de la dolencia en la rodilla izquierda que lo obligó a realizar tareas diferenciadas durante la semana previa. El cuerpo médico le otorgó el alta para ser considerado de cara al encuentro frente a Islandia en Alabama y el estreno oficial ante Argelia el 16 de junio en Kansas, aunque sigue un tratamiento especial de seguimiento.

En la banda derecha de la defensa, Molina intervino en los ejercicios con pelota mostrando una recuperación avanzada de su desgarro. Por su parte, Montiel formó parte de los movimientos colectivos, aunque bajo un esquema de cargas controladas debido a que aún no alcanza su plenitud física. Ambos futbolistas serán evaluados de forma progresiva durante los próximos días.

Por su parte, Leandro Paredes se recupera de una dolencia muscular leve sufrida en Boca y es uno de las grandes preocupaciones de cuerpo técnico. Los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo continúan entrenándose junto al plantel como opciones de reserva.

El estado del resto de los jugadores bajo observación se mantiene de la siguiente manera:

Leandro Paredes: Realiza sesiones de kinesiología y trabajos específicos de baja intensidad.

Julián Álvarez: Presenta un cuadro de inflamación en el tobillo que no compromete su permanencia en la nómina final.

Emiliano Martínez: Evoluciona de una fractura ósea en el dedo anular de la mano derecha, sin riesgo para ocupar la titularidad en el debut.

Para el partido de este martes contra Islandia, la dirección técnica proyecta una alineación alternativa con el propósito de equiparar los minutos de juego dentro del plantel y preservar a quienes iniciaron el cruce anterior ante Honduras. Dentro de esa rotación, se analiza la participación de Lionel Messi, quien completó los entrenamientos sin reportar inconvenientes físicos.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolTexasLeandro ParedesLionel ScaloniGonzalo MontielNicolás PazNahuel Molina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística

Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística

La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera

La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

Más visto en Mundial 2026
Encontrar respuestas para los imprevistos, la obsesión de Lionel Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026
1

Encontrar respuestas para los imprevistos, la obsesión de Lionel Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026

Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial
2

Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial
3

Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos
4

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

Más Noticias
El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedia terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedia terminó esta madrugada

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Corpus Christi en Tucumán: los fieles revivieron la fe del Congreso Eucarístico 2016

Corpus Christi en Tucumán: los fieles revivieron la fe del Congreso Eucarístico 2016

Trump, en guerra con los medios estadounideses: un caótico reportaje enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: un caótico reportaje enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

Comentarios