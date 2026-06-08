Selección argentina: Scaloni recupera a tres jugadores clave antes del debut en el Mundial

Paz, futbolista del Como de Italia, completó la jornada sin rastros de la dolencia en la rodilla izquierda que lo obligó a realizar tareas diferenciadas durante la semana previa. El cuerpo médico le otorgó el alta para ser considerado de cara al encuentro frente a Islandia en Alabama y el estreno oficial ante Argelia el 16 de junio en Kansas, aunque sigue un tratamiento especial de seguimiento.