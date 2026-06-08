Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina: todos los precios de las entradas y detalles del show

Resumen para apurados
- Ed Sheeran se presentará el 29 de noviembre en el estadio Huracán de Argentina con su gira 'Loop Tour' para promocionar su nuevo álbum 'Play'.
- El artista británico regresa al país tras siete años sin presentarse de forma oficial. El show unipersonal contará con Finneas como telonero y las entradas ya están a la venta.
- El concierto consolidará el éxito de su última producción en Sudamérica, en el marco de una gira continental que también recorrerá Chile, Paraguay, Brasil y México.
Siete años desde su última aparición en la Argentina, Ed Sheeran volverá a pararse frente al público local únicamente con su guitarra y su destreza con los sistemas de pedales que dan nombre a esta nueva gira masiva: el Loop Tour. Como es costumbre, el cantautor pelirrojo más famoso de la era moderna prescindirá de una banda y con su talento recorrerá las canciones de su último álbum “Play”, junto a un invitado de lujo.
Ed Sheeran vuelve al país en el último tramo de la cita sudamericana. Tras haber completado su gira por Norteamérica —iniciada el 13 de junio—, el artista británico desembarcará en el cono sur, con conciertos programados en Chile para el 21 y 22 de noviembre y en Paraguay el 26 del mismo mes. Posteriormente, se instalará en suelo argentino para presentarse el 29 de noviembre en el estadio Huracán, continuando luego su recorrido hacia San Pablo en Brasil, para finalmente cerrar el tramo continental en Ciudad de México los días 11 y 12 de diciembre.
El historial en suelo argentino
Ed Sheeran regresa a la Argentina tras los conciertos celebrados en el Luna Park en 2015 y en el Estadio Único de La Plata en 2017, donde fue ovacionado por 50.000 personas. La última vez que estuvo en el territorio nacional fue en 2019: en febrero de ese año se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45 mil personas y unos meses más tarde regresó al país con una visita de perfil bajo y disfrutó de incógnito de unos días de ocio en Buenos Aires y en Ushuaia.
La presentación de Ed Sheeran tendrá un condimento exclusivo con el acompañamiento del estadounidense Finneas, su invitado especial y telonero. El “Loop Tour” promete un formato renovado con un nuevo diseño de escenario, un repertorio actualizado que mezcla el material reciente con sus hits, y una puesta pensada para ampliar la experiencia del público.
El éxito de "Play" en el mundo
"Play" es el último álbum de Ed Sheeran que conquistó las listas de canciones más escuchadas en los mercados internacionales, principalmente en Reino Unido, Alemania y Australia, consolidando una nueva etapa en la carrera de Sheeran.
Las entradas para el show se habilitaron a principios de mayo, con la preventa iniciada el cuarto día del mes. La venta general comenzó el 5 de mayo con el beneficio de pago en cuotas sin interés para los clientes del Banco BBVA.
¿Cuánto cuestan las entradas?
El precio de los tickets para disfrutar del show del artista depende del sector y de la ubicación elegida:
- Campo trasero: $125.000
- Platea: $190.000
- Platea media: $250.000
- Campo delantero derecho: $275.000
- Campo delantero izquierdo: $275.000
- Platea preferencial: $280.000