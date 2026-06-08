Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina: todos los precios de las entradas y detalles del show

El historial en suelo argentino

Ed Sheeran regresa a la Argentina tras los conciertos celebrados en el Luna Park en 2015 y en el Estadio Único de La Plata en 2017, donde fue ovacionado por 50.000 personas. La última vez que estuvo en el territorio nacional fue en 2019: en febrero de ese año se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45 mil personas y unos meses más tarde regresó al país con una visita de perfil bajo y disfrutó de incógnito de unos días de ocio en Buenos Aires y en Ushuaia.