Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Para el miércoles se esperan temperaturas similares, aunque con un leve descenso de la nubosidad y hasta podrían disfrutarse de algunas horas de sol. El jueves bajaría la mínima hasta los 9 °C y no se descartan precipitaciones durante todo el día, mientras que el viernes la máxima rondaría los 19 °C, en otra jornada con mucha nubosidad, aunque sin lluvias.