Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este lunes y martes en Tucumán un clima inestable con cielo cubierto, lloviznas aisladas y máximas de 17 °C debido a un frente de alta humedad.
- La jornada inició con más del 95% de humedad, neblina y visibilidad reducida. Las lloviznas se concentrarán por la tarde en Tafí Viejo, los Valles Calchaquíes y el sur.
- La inestabilidad persistirá en la región. Aunque el miércoles se espera una leve disminución de nubes y algo de sol, para el jueves se pronostican nuevas precipitaciones.
Cielo cubierto y elevada humedad serán las dos condiciones climáticas que se repetirán en el inicio de la semana y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy y mañana se esperan máximas de 17 °C y lloviznas aisladas en diferentes puntos de la provincia.
La mañana del lunes comenzó con mucha nubosidad y una humedad superior al 95%. La sensación térmica llegó a los 14 °C, mientras que la visibilidad se vio reducida a poco más de ocho kilómetros. Incluso, en algunas zonas se reportaron algunas neblinas.
Con el paso de las horas la temperatura subirá levemente para llegar al mediodía con 16 °C. La nubosidad se mantendrá por encima del 90% mientras que la humedad descenderá hasta el 80%. Los vientos serán débiles desde el sector sur.
Por la tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que podrían producirse algunas lloviznas aisladas en el sur de la provincia, en el norte de Tafi Viejo y en algunas zonas de los Valles Calchaquíes. La temperatura máxima sería de apenas 17 °C, mientras que la nubosidad rondaría el 85% y la humedad un 70%.
Para el cierre de la jornada se pronostica un nuevo incremento de la humedad y la nubosidad, mientras que la temperatura se contraería hasta los 15 °C. Los vientos seguirán siendo leves, pero desde el sector noreste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN pronostica condiciones climáticas similares para el martes, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. La jornada comenzaría inestable, con algunas lloviznas por la mañana y, por la tarde, la nubosidad descendería parcialmente.
Para el miércoles se esperan temperaturas similares, aunque con un leve descenso de la nubosidad y hasta podrían disfrutarse de algunas horas de sol. El jueves bajaría la mínima hasta los 9 °C y no se descartan precipitaciones durante todo el día, mientras que el viernes la máxima rondaría los 19 °C, en otra jornada con mucha nubosidad, aunque sin lluvias.