LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

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