Ni el cambio de esquema ni los retoques de Yllana: San Martín empató y sigue sin encontrar respuestas

“No sé muy bien sobre qué pierna bailo”. La frase, inmortalizada por el Indio Solari en “Noticias de ayer”, pareció describir a la perfección el presente de San Martín. La referencia no fue casual. A pocos días de la muerte del músico, cuya obra mantuvo históricamente un fuerte vínculo con el fútbol argentino a través de las tribunas y la cultura popular, el club decidió homenajearlo durante toda la semana con publicaciones acompañadas por sus canciones y hasta con una especie de “misa ciruja” para el partido frente a Quilmes. Sin embargo, mientras sonaban las letras del Indio, el equipo volvió a dejar una imagen preocupante.