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Día del periodista: ¿por qué se celebra un 7 de junio?

Del alma revolucionaria de 1810 nació también uno de los medios que impulsó al periodismo en Argentina.

El periodismo lleva más de dos siglos de ejercicio en Argentina.
El periodismo lleva más de dos siglos de ejercicio en Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebra cada 7 de junio el Día del Periodista para conmemorar la fundación en 1810 de la Gazeta de Buenos-Ayres, primer periódico patrio impulsado por Mariano Moreno.
  • Surgido tras la Revolución de Mayo por iniciativa de la Primera Junta, el periódico se imprimió con equipos precarios y sentó las bases de la prensa escrita nacional.
  • Este hito fundacional dio inicio a más de dos siglos de trayectoria periodística en el país, consolidando el rol de los medios y la defensa del ejercicio profesional actual.
Resumen generado con IA

De la exposición pública, a las inclemencias del tiempo, a la redacción ruidosa y alborotada: hoy se celebra en Argentina el Día del Periodista, en conmemoración de la publicación del primer número de la Gazeta de Buenos-Ayres, el primer periódico lanzado en el país, dirigido por Mariano Moreno.

Campaña en defensa del valor del periodismo profesional

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Con un equipo rudimentario, los inicios del periodismo gráfico en el país marcaron su rumbo para la posteridad. Lo que pocos saben es que el primer periódico nació por una iniciativa hecha en la propia Primera Junta del 25 de mayo anterior. Así, el periodismo en papel iniciado en 1810 en Argentina, lleva ya una trayectoria de 215 años con la construcción y consolidación de medios periodísticos destacados a nivel nacional e internacional.

¿Cómo surgió el primer periódico del país?

A nueve días de la creación de la Primera Junta de Gobierno se fundó el periódico Gazeta de Buenos-Ayres. Iniciado el 2 de junio, la primera tirada vio la luz recién el 7 de ese mismo mes. Detrás del primigenio trabajo, la idea de identidad y libertad de expresión ya ululaban en la Nación cuyas raíces se iban gestando.

La idea de libertad, sin embargo, difería de la que hoy se puede tener presente, pues el periódico tenía prohibido tocar algunos temas. Estaban vetadas, por ejemplo, las críticas a la propia Primera Junta así como también a la religión católica. Pese a ello, el cambio era sustancial respecto a las condiciones que existían durante el virreinato español. Entonces, un escritor necesitaba una licencia de las autoridades extranjeras si quería publicar un escrito y siempre estaba sometido a la censura imperante.

Las imprentas eran casi inexistentes en el país hacia 1810. El dispositivo que se utilizó para la Gazeta de Buenos-Ayres era similar al que Gutenberg había inventado trescientos años antes. Se había traído desde el Colegio Monserrat de Córdoba y con él había logrado imprimirse los primeros periódicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un equipo precario si se lo comparaba con las imprentas que hace años existían en Francia o en Inglaterra.

Entre los primeros trabajos periodísticos figuran los que estuvieron a cargo de Mariano Moreno, portador y migrante de la cultura europea a Argentina. Al abogado se deben empresas como la traducción del “Contrato Social” de Jean Jacques Rousseau o el tratado económico “La representación de los hacendados”.

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