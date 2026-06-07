Día del periodista: ¿por qué se celebra un 7 de junio?

Las imprentas eran casi inexistentes en el país hacia 1810. El dispositivo que se utilizó para la Gazeta de Buenos-Ayres era similar al que Gutenberg había inventado trescientos años antes. Se había traído desde el Colegio Monserrat de Córdoba y con él había logrado imprimirse los primeros periódicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un equipo precario si se lo comparaba con las imprentas que hace años existían en Francia o en Inglaterra.