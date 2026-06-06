Argentina cumplió con el trámite en Texas contra un rival que funcionó como un sparring de entrenamiento

Fue un equipo mixeado entre titulares y suplentes por una razón lógica: la falta de plenitud física de gran parte del plantel. Emiliano “Dibu” Martínez se recupera a tiempo récord de una pequeña fractura en uno de sus dedos de la mano; Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Lionel Messi y Nicolás González fueron resguardados por sus molestias musculares, mientras que Nicolás Paz y Julián Álvarez se recuperan de sus respectivas contusiones. Desde el cuerpo técnico confían en que todos llegarán al debut este 16 de junio, pero fueron resguardados para el duelo con Honduras y sí serán exigidos durante la próxima semana.