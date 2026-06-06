La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

Finalizó el partido
La selección argentina no sobresalió, pero dio los golpes justos para vencer a una tímida Honduras. El martes, desde las 21.30, cerrará la gira amistosa frente a Islandia en Estados Unidos.
Cuarto debut: ingresa Joaquín Freitas
Ingresan Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo
Así fue el gol de Simeone
¡DOBLETE DE ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026
Tras una buena jugada colectiva, Simeone puso a los 54' el 2-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/kWnvPfxcs9
Gol de Argentina
Giuliano Simeone convirtió tras un gran taco de Lautaro Martínez.
Comenzó el segundo tiempo
Rodrigo de Paul y Facundo Medina ingresaron en lugar de Valentín Barco y Nicolás Taglaifico.
Finalizó el primer tiempo
Así fue el gol del "Toro"
¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026
A los 37' y de penal, Lautaro puso el 1-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/acehFpwhF5
Gol de Argentina
Lautaro Martínez convirtió para el seleccionado. Pateo fuerte y cruzado.
Penal para Argentina
Falta dudosa sobre Nicolas Tagliafico dentro del área.
Pausa de hidratación
En 23', Argentina aún no logra la profundidad necesaria para herir a un Honduras que juega a la altura del partido.
Comenzó el partido
Los equipos ya están en el campo de juego
La selección argentina y Honduras se preparan para entonar sus respectivos himnos nacionales.
La formación de Argentina
#SelecciónMayor— Selección Argentina (@Argentina) June 6, 2026
¡Once inicial confirmado!
Así formará #Argentina para el duelo ante #Honduras pic.twitter.com/idMyKYIEQG
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Lo que tenés que saber
La selección argentina pondrá en marcha su gira preparatoria esta noche, desde las 21, frente a Honduras. Con un equipo que alternará titulares y suplentes para sumar rodaje, el conjunto nacional ultima detalles de cara al debut en el Mundial el próximo 16 de junio. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.