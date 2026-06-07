"La discusión del libre albedrío respecto de la posibilidad de un Dios omnipotente tiene que ver con la diferencia entre lo finito y lo infinito"

-Hay una especie de ensayo por debajo de todo esto, un poco más extenso, que tiene que ver con una larga discusión que tuve no solo con Alberto Rojo, sino con varios otros físicos y en la que intervinieron también mis propios conocimientos de matemática. Es decir, en el mundo de los físicos todo tiende a verse, como en última instancia, constituido por la evolución de átomos, es como la descomposición cartesiana por excelencia ir a los componentes fundamentales y terminan viendo toda la realidad como un juego final de átomos que se mueven de una u otra manera. Esa es una mirada desde la física que también interviene en esta discusión y yo, por otro lado, tengo por mi formación matemática una mirada que podríamos llamarla asociada a los diseños de las inteligencias artificiales a lo Alan Turing, digamos, el ser humano como un organismo que es capaz de avizorar futuros diferentes y correr mentalmente esas bifurcaciones antes de inclinarse por una u otra opción. Esas son las dos visiones que chocan dentro de la novela, aunque no se diga con estos tecnicismos. Ese era como el ensayo que de algún modo estoy escribiendo, que está en borrador, y que quizá publique por separado en algún momento y por otro lado tenía pensada ya gran parte de la trama a partir de un impulso que fue que vi por primera vez representada en escena Las manos sucias (Jean Paul Sartre) en el Teatro San Martín, en una puesta que me gustó mucho y me hizo volver a un texto que yo había leído en la adolescencia, en la época en que estaba involucrado en militancia política de izquierda y que de algún modo bullían estas ideas de lo revolucionario, los sacrificios necesarios, las muertes, la posibilidad de ir a participar en la revolución nicaragüense. Incluso hubo un momento muy tenso en que Estados Unidos estuvo a punto de invadir Nicaragua y había una especie de alistamiento voluntario de internacionalistas. En fin, se dirimían esta clase de cuestiones en ese momento. Esto me hizo volver un poco a esa clase de dilemas y con una idea o una esperanza de que algo de esas reflexiones pudieran todavía resonar en algún sentido para las juventudes actuales, o sea, para que recuerden qué era la juventud.