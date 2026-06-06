Balerdi afuera del Mundial: los antecedentes de otras bajas de último momento en Argentina

La noticia cayó como un balde de agua fría en la concentración argentina. Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento en Estados Unidos y quedó descartado para el Mundial 2026. La lesión obligará a Lionel Scaloni a convocar un reemplazante de la prelista de 55 futbolistas que la FIFA exige presentar antes del torneo.