Balerdi afuera del Mundial: los antecedentes de otras bajas de último momento en Argentina
La lesión de Leonardo Balerdi obligará a la Selección Argentina a realizar un cambio de último momento en su lista para el Mundial 2026. Una situación que ya ocurrió en Qatar 2022 y Rusia 2018, y que forma parte de una larga serie de imprevistos mundialistas.
Resumen para apurados
- Leonardo Balerdi quedó fuera del Mundial 2026 por un desgarro sufrido durante el entrenamiento de la Selección Argentina en EE.UU., obligando a Scaloni a buscar un reemplazo.
- La baja del defensor revive antecedentes dolorosos de exclusiones de último momento para Argentina, como las de González y Correa en Qatar 2022 o Lanzini y Romero en Rusia 2018.
- Scaloni deberá elegir un sustituto de la prelista de 55 jugadores de la FIFA, forzando al cuerpo técnico a reorganizar la defensa a pocos días del debut mundialista.
La noticia cayó como un balde de agua fría en la concentración argentina. Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento en Estados Unidos y quedó descartado para el Mundial 2026. La lesión obligará a Lionel Scaloni a convocar un reemplazante de la prelista de 55 futbolistas que la FIFA exige presentar antes del torneo.
Más allá del impacto deportivo, el episodio revive una situación que parece haberse convertido en una incómoda tradición para la Selección: perder jugadores por lesión a pocos días del inicio de una Copa del Mundo.
El antecedente más reciente ocurrió en Qatar 2022. Apenas cuatro días antes del comienzo del torneo, Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados por problemas físicos. El delantero de Fiorentina arrastraba una lesión muscular, mientras que el atacante del Inter padecía una tendinitis aquiliana. Ante esa situación, Scaloni convocó de urgencia a Ángel Correa y Thiago Almada.
Aquella decisión generó ruido puertas adentro. Incluso trascendió cierto malestar en el cuerpo técnico, que consideraba que ambos futbolistas podrían no haber informado con precisión el verdadero estado de sus lesiones antes de viajar con la delegación.
Cuatro años antes, en Rusia 2018, la situación había sido aún más dramática para Jorge Sampaoli. A fines de mayo, Sergio Romero sufrió una lesión en la rodilla derecha durante una práctica y quedó fuera del Mundial. Su lugar fue ocupado por Nahuel Guzmán.
Pero el golpe más duro llegaría pocos días después. El 8 de junio, Manuel Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla durante un entrenamiento. El mediocampista venía perfilándose como titular y su ausencia obligó al ingreso de Enzo Pérez a la lista definitiva.
La historia, sin embargo, viene de mucho antes. En Corea-Japón 2002, Marcelo Bielsa perdió a Roberto Ayala apenas comenzado el torneo. El defensor sufrió un desgarro durante el calentamiento previo al debut contra Nigeria y no pudo volver a jugar en toda la competencia.
Incluso existen antecedentes ocurridos durante la propia Copa del Mundo. En Italia 1990, el arquero Nery Pumpido sufrió una fractura en la pierna durante el segundo partido de la fase de grupos frente a la Unión Soviética. La lesión obligó a un reemplazo excepcional y permitió el ingreso de Ángel David Comizzo al plantel.
La lista también incluye ausencias que no estuvieron vinculadas a cuestiones físicas, pero que igualmente generaron enorme repercusión. Entre ellas aparecen la exclusión de Jorge Valdano antes de Italia 1990 y la de Ever Banega en la previa de Brasil 2014, ambas por decisiones técnicas tomadas a último momento.
Ahora, el nombre que se suma a esa nómina es el de Balerdi. El defensor había logrado ganarse un lugar dentro de la consideración de Scaloni gracias a su rendimiento en Olympique de Marsella y se perfilaba como una alternativa importante para la última línea.
Mientras el futbolista inicia su recuperación, la Selección vuelve a enfrentarse a un escenario conocido: reorganizar una lista mundialista sobre la marcha. Una historia que, para Argentina, parece repetirse en cada Copa del Mundo.