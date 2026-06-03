El plan de Lionel Scaloni para que la selección argentina llegue sin sorpresas al Mundial 2026

Ese quizás sea uno de los rasgos menos visibles y más importantes de todo el ciclo Scaloni. Durante años, la selección argentina fue un equipo que muchas veces reaccionaba frente a los problemas que le aparecían en el camino mientras que hoy parece una organización preparada para anticiparse a ellos. Y la lesión de “Nico” Paz es la prueba más reciente.