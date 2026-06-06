El mensaje de "Chiqui" Tapia a Leonardo Balerdi tras ser desafectado de la Selección

Resumen para apurados
- El presidente de la AFA, Claudio Tapia, envió un mensaje de apoyo al defensor Leonardo Balerdi tras lesionarse en Texas y quedar fuera del Mundial 2026.
- El defensor de Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante los entrenamientos previos al partido amistoso contra Honduras.
- La baja obliga al DT Lionel Scaloni a buscar un reemplazo de la lista preliminar de 55 jugadores, con nombres como Senesi, Martínez Quarta y Capaldo como opciones.
La lesión de Leonardo Balerdi significó uno de los golpes más duros para la Selección en la antesala del Mundial 2026. El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento en Texas y quedó automáticamente descartado para la máxima cita del fútbol.
La noticia generó una rápida reacción dentro del mundo albiceleste. Uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
El dirigente compartió una fotografía junto al zaguero y expresó su dolor por una baja que se produce después de meses de trabajo y preparación con el objetivo de formar parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo.
"Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo. Por eso duele. Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte, porque los que tienen tu compromiso y tu corazón siempre vuelven más fuertes", escribió Tapia.
El presidente de la AFA también intentó transmitir un mensaje de optimismo de cara al futuro. "El fútbol, como la vida, siempre da revancha. Hoy toca atravesar este momento, pero estoy convencido de que lo mejor todavía está por venir", agregó.
Finalmente, cerró su publicación con una muestra de apoyo personal y colectivo hacia el futbolista surgido en Boca Juniors. "Te mando un abrazo enorme y te deseo una pronta recuperación. Todo un país va a acompañarte en este camino y a esperar tu regreso", concluyó.
La lesión de Balerdi se produjo durante la práctica previa al amistoso frente a Honduras, el primero de los dos encuentros preparatorios que disputará el equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista. Los estudios médicos confirmaron que el defensor no llegará en condiciones a la competencia y la decisión fue desafectarlo de la convocatoria.
Su ausencia obliga ahora al cuerpo técnico a buscar un reemplazante dentro de la prelista ampliada de 55 futbolistas que había confeccionado previamente. Entre los nombres que aparecen como principales candidatos figuran Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Capaldo, aunque la decisión final todavía no fue comunicada oficialmente.
La baja de Balerdi se suma a una situación que se repitió en las últimas ediciones mundialistas, con futbolistas que quedaron al margen de la competencia por lesiones sufridas en las semanas previas al inicio del torneo.
Mientras la Selección continúa con su preparación en Estados Unidos, el defensor comenzará el proceso de recuperación con la esperanza de volver a vestir la camiseta argentina en futuras competencias. Y, como remarcó Tapia en su mensaje, con la convicción de que el fútbol siempre ofrece una nueva oportunidad.