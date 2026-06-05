La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

En ese sentido, el encuentro ante Honduras servirá como un banco de pruebas directo para el estreno oficial contra Argelia. "A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en Deportivo La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia; trataremos de plantear el partido sabiendo que muchas cosas nos servirán para el debut", analizó, al tiempo que advirtió sobre los peligros de subestimar al rival de este sábado: "Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad".