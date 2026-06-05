La tajante advertencia de Scaloni a los lesionados de la Selección: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera"
Desde Estados Unidos, el DT de la Selección llevó tranquilidad sobre la evolución de Lionel Messi, pero avisó que la próxima semana exigirá a los futbolistas tocados para definir la lista del Mundial.
Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni advirtió este viernes en Texas que excluirá de la lista para el Mundial a los futbolistas lesionados de Argentina que no logren el alta física mínima.
- El cuerpo técnico exigirá físicamente a los lesionados la próxima semana para definir su estado, mientras se confirmó la mejoría de Messi y la titularidad de Juan Musso.
- Estos exigentes ensayos y el amistoso ante Honduras resultarán claves para definir la lista definitiva de convocados y la estrategia táctica de cara al debut mundialista.
A las puertas de una nueva Copa del Mundo, Lionel Scaloni plantó bandera. Desde Texas, Estados Unidos, la sede del primer amistoso preparatorio, el entrenador de la selección argentina brindó una conferencia de prensa previa al choque de este sábado contra Honduras y lanzó una fuerte advertencia para aquellos futbolistas que arrastran complicaciones físicas: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados".
Si bien aclaró que el cuerpo técnico recién definirá si habrá o no modificaciones en la lista definitiva la semana próxima —luego del segundo amistoso del martes contra Islandia—, el DT santafesino dejó en claro que la exigencia será máxima. "En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas. La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos; hasta ahora no los quisimos arriesgar", completó respecto a la extensa enfermería que hoy integran nombres de peso como Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Nico Paz, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.
La evolución de Messi y los ausentes
En medio de las alarmas, el técnico trajo tranquilidad sobre el capitán de la "Albiceleste". "Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", expresó, confirmando la evolución favorable de la "Pulga" de cara al torneo.
Al ser consultado sobre aquellos futbolistas que formaron parte del proceso pero terminaron quedándose fuera de la nómina definitiva, Scaloni reconoció el costo humano de la elección. "No llamamos a nadie (a último momento). Es una sensación horrible quedarse afuera, pero las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo", sentenció de manera directa.
Presión, estilo de juego y el debut frente a Argelia
Respecto al cartel de candidatos con el que Argentina llega al certamen tras la corona obtenida en Qatar, el técnico le restó dramatismo a la exigencia externa. "Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegará al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión; yo creo que presión es otra cosa", reflexionó.
En el plano táctico, Scaloni aseguró que el equipo mantendrá su fisonomía, aunque con margen para la adaptabilidad: "Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero, de ser necesario, tenemos jugadores como para cambiar el estilo".
En ese sentido, el encuentro ante Honduras servirá como un banco de pruebas directo para el estreno oficial contra Argelia. "A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en Deportivo La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia; trataremos de plantear el partido sabiendo que muchas cosas nos servirán para el debut", analizó, al tiempo que advirtió sobre los peligros de subestimar al rival de este sábado: "Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad".
Musso, el elegido para el arco
Finalmente, para el compromiso en suelo estadounidense, el entrenador confirmó una variante importante bajo los tres palos: Juan Musso será el arquero titular ante el conjunto centroamericano, aprovechando la ventana para sumar rodaje mientras el "Dibu" Martínez continúa con su puesta a punto física.