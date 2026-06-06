Lugano reclama una "quinta estrella" para la selección uruguaya
El ex capitán de Uruguay aseguró que la Celeste debería sumar un nuevo título mundial por la conquista del Mundialito de 1980-81. Además, comparó el debate con la validez histórica de la Copa Intercontinental y volvió a generar controversia con sus declaraciones.
Resumen para apurados
- El exjugador Diego Lugano reclamó recientemente en Uruguay sumar una quinta estrella al escudo de la selección por haber ganado el Mundialito de 1980-81 en Montevideo.
- El torneo reunió a campeones mundiales y Uruguay venció a Brasil. Lugano comparó la situación con la validez de la Copa Intercontinental frente al nuevo Mundial de Clubes.
- Este reclamo reaviva la polémica sobre los títulos oficiales de Uruguay y busca sentar un precedente para el reconocimiento de torneos tradicionales en el fútbol mundial.
Diego Lugano volvió a instalar una polémica vinculada a la historia del fútbol uruguayo. El ex capitán de la "Celeste" aseguró que su selección debería ser reconocida con una quinta estrella en el escudo gracias a la conquista del Mundialito de 1980-81, un torneo organizado para conmemorar el 50° aniversario de la primera Copa del Mundo disputada precisamente en Uruguay.
Lejos de considerar que se trata de una discusión abierta, Lugano se mostró sorprendido por quienes cuestionan ese reconocimiento. “La duda es si tenemos cuatro o cinco mundiales. No sé quién lo discute”, afirmó el ex defensor, que disputó dos Copas del Mundo y fue una de las principales figuras de Uruguay durante más de una década.
El Mundialito, oficialmente denominado Copa de Oro de Campeones Mundiales, se disputó entre 1980 y 1981 en Montevideo y reunió a varias de las selecciones que habían conquistado la Copa del Mundo hasta ese momento. Uruguay se quedó con el título tras derrotar a Brasil en la final y, para Lugano, la relevancia histórica de aquella competencia es indiscutible.
“Fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”, aseguró. El ex jugador entiende que el valor de un torneo debe analizarse en función de su contexto histórico y no de cómo evolucionaron posteriormente las competiciones internacionales.
En ese sentido, argumentó que los cambios de formato o denominación no deberían modificar la consideración de los títulos obtenidos. “Los torneos van evolucionando, pero lo que significó en aquel momento no cambia. Nunca se cuestionó eso, no entiendo”, sostuvo.
Para reforzar su postura, recurrió a una comparación con el fútbol de clubes. Recordó que integró el plantel de San Pablo que ganó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2005 y planteó que sería absurdo desconocer los logros anteriores obtenidos bajo otra denominación.
“En 2005 gané el primer Mundial de Clubes. Esto quiere decir que antes de eso River, Boca, Racing, Independiente u Olimpia no son campeones del mundo porque el torneo tenía otro nombre. Tienen que decidirse”, expresó.
Las declaraciones del ex defensor se producen apenas semanas después de otra controversia que lo tuvo como protagonista. En esa oportunidad, Lugano cuestionó la obtención del Mundial de Qatar 2022 por parte de la Selección Argentina y sostuvo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibió ayudas arbitrales durante el torneo.
Ahora, el histórico referente uruguayo volvió a encender el debate, esta vez sobre la rica historia de la Celeste y la posibilidad de sumar una estrella más a uno de los escudos más emblemáticos del fútbol mundial.