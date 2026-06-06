Lugano reclama una "quinta estrella" para la selección uruguaya

El Mundialito, oficialmente denominado Copa de Oro de Campeones Mundiales, se disputó entre 1980 y 1981 en Montevideo y reunió a varias de las selecciones que habían conquistado la Copa del Mundo hasta ese momento. Uruguay se quedó con el título tras derrotar a Brasil en la final y, para Lugano, la relevancia histórica de aquella competencia es indiscutible.