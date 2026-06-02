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Lugano volvió a apuntar contra Argentina: “Cristiano Ronaldo va a tener penales como tuvo Messi en Qatar”

El ex capitán de Uruguay aseguró que Portugal es uno de los grandes candidatos al Mundial 2026 y sugirió que Cristiano Ronaldo recibirá un trato favorable similar al que, según su visión, tuvo Lionel Messi durante la conquista argentina en Qatar 2022.

Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya.
Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Lugano afirmó en Brasil, previo al Mundial 2026, que Portugal es favorito porque Cristiano Ronaldo recibirá penales a favor como Messi en Qatar para evitar polémicas.
  • El exdefensor uruguayo revivió la controversia sobre los penales cobrados a Argentina en Qatar 2022, sugiriendo un trato arbitral similar para la selección portuguesa.
  • Estas declaraciones reavivan la histórica rivalidad entre Messi y Ronaldo ante el Mundial 2026, donde ambos futbolistas buscarán romper récords históricos de asistencia.
Resumen generado con IA

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Diego Lugano volvió a encender la polémica con una declaración que involucra a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y la Selección. El ex capitán de Uruguay analizó el panorama de la próxima Copa del Mundo y sorprendió al señalar a Portugal como uno de los máximos favoritos para quedarse con el título. Sin embargo, lo más llamativo fue el argumento que utilizó para sostener esa candidatura.

Durante una participación en un programa deportivo de Brasil, Lugano estableció un paralelismo entre el camino que recorrió Argentina hacia el título en Qatar 2022 y lo que, según considera, podría suceder con Cristiano Ronaldo en esta edición del torneo.

"Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica", afirmó entre risas.

La frase no tardó en generar repercusión, especialmente porque revive una discusión que ya había aparecido durante y después del Mundial de Qatar. En aquella competencia, algunos sectores cuestionaron la cantidad de penales que recibió Argentina, mientras que otros defendieron que todas las decisiones arbitrales estuvieron respaldadas por el reglamento y por la intervención del VAR.

Ahora, Lugano trasladó esa misma lógica a Portugal y a la figura de Cristiano Ronaldo, quien afrontará una oportunidad histórica. El delantero portugués podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo, un récord que ampliaría aún más su legado en el fútbol internacional.

Más allá de la polémica, el ex defensor también se refirió al presente de las selecciones sudamericanas y destacó especialmente a Brasil. Para Lugano, la llegada de Carlo Ancelotti puede transformar a la "Verdeamarela" en uno de los equipos más peligrosos del campeonato.

"Va a ir de menos a más", aseguró al analizar las posibilidades del conjunto brasileño.

Las declaraciones llegan en un contexto donde las candidaturas para el Mundial empiezan a tomar forma. Portugal aparece entre los seleccionados señalados por los especialistas como uno de los equipos con mayor potencial gracias a una generación que combina experiencia y juventud, liderada justamente por Cristiano Ronaldo.

Mientras tanto, Argentina se prepara para defender el título obtenido en Qatar y Messi afronta la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo, un escenario que inevitablemente vuelve a poner frente a frente a los dos grandes nombres de una era.

Esta vez, sin embargo, fue Lugano quien decidió reavivar una rivalidad que parecía haber quedado en pausa.

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