Lugano volvió a apuntar contra Argentina: “Cristiano Ronaldo va a tener penales como tuvo Messi en Qatar”

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Diego Lugano volvió a encender la polémica con una declaración que involucra a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y la Selección. El ex capitán de Uruguay analizó el panorama de la próxima Copa del Mundo y sorprendió al señalar a Portugal como uno de los máximos favoritos para quedarse con el título. Sin embargo, lo más llamativo fue el argumento que utilizó para sostener esa candidatura.