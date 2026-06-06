Babasónicos tocará en Tucumán en noviembre: cómo conseguir entradas

Puntos de venta de entradas para Babasónicos en Tucumán

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los shows anunciados en los últimos meses, la venta de entradas se hará de forma virtual y también presencial. Quienes prefieran la modalidad online podrán ingresar a la plataforma venti.com.ar. En cambio, quienes prefieran hacer la compra presencial, podrán dirigirse a las oficinas de Credimas.