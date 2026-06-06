Babasónicos tocará en Tucumán en noviembre: cómo conseguir entradas

Resumen para apurados
- La banda Babasónicos dará un único show en el NOA el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en el marco de una serie de grandes recitales de rock.
- Las entradas se venderán online y de forma física; la preventa exclusiva para clientes de Credimas comenzará el 8 de junio con descuentos, seguida por la venta general.
- Este show único en el Noroeste consolida a Tucumán como plaza clave del rock nacional, sumándose a una cartelera que incluye a Guasones y Las Pastillas del Abuelo.
Tucumán se prepara para una serie de espectáculos del rock nacional. Diferentes recintos de la provincia albergarán bandas como Guasones, Las pastillas del abuelo y Los fundamentalistas del aire acondicionado. Al listado de bandas que llegarán al Jardín de la República, se sumará una más en noviembre: Babasónicos.
La productora integral de espectáculos Ref Group anunció esta semana un espectáculo que promete tener una gran convocatoria y que será único en el NOA. Babasónicos se presentará esta primavera, el 6 de noviembre, en el Palacio de los Deportes en avenida Coronel Suárez al 300, sobre el parque 9 de Julio.
Preventa para Babasónicos en Tucumán
La venta de entradas aún no empezó, pero ya hay una fecha anunciada. El lanzamiento se hará en dos etapas: la primera estará destinada a la preventa exclusiva para clientes Credimas. Empezará el lunes 8 de junio al mediodía y estará disponible hasta agotar stock.
Los clientes Credimas tendrán un precio especial porque podrán acceder a un descuento del 10% en la entrada que elijan. Además, podrán abonar hasta en tres cuotas sin interés y, como beneficio adicional, los nuevos clientes recibirán un reintegro de $20.000 con su compra.
Venta general de entradas para Babasónicos
La venta general anticipada empezará una vez terminada la preventa de Credimas. Quienes compren entradas podrán abonar hasta en 3 cuotas sin interés con Credimas o hasta en 6 con tarjeta Galicia Visa. También se podrá abonar con Modo Mastercard y recibir un 15% de descuento con tope de reintegro de $18.000 por usuario por mes.
Puntos de venta de entradas para Babasónicos en Tucumán
A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los shows anunciados en los últimos meses, la venta de entradas se hará de forma virtual y también presencial. Quienes prefieran la modalidad online podrán ingresar a la plataforma venti.com.ar. En cambio, quienes prefieran hacer la compra presencial, podrán dirigirse a las oficinas de Credimas.
Además, se recibirán solicitudes de acreditación con Certificado Único de Discapacidad solamente por mail. Los interesados deberán escribir a acreditaciones@refgroup.com.ar hasta agotar los cupos permitidos.