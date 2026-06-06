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Babasónicos tocará en Tucumán en noviembre: cómo conseguir entradas

Babasónicos dará un único show en el Noroeste argentino. Aunque ya se publicaron fechas de lanzamiento de las entradas, aún se desconocen los precios que tendrán.

Babasónicos tocará en Tucumán en noviembre: cómo conseguir entradas
Foto: Babasónicos
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La banda Babasónicos dará un único show en el NOA el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en el marco de una serie de grandes recitales de rock.
  • Las entradas se venderán online y de forma física; la preventa exclusiva para clientes de Credimas comenzará el 8 de junio con descuentos, seguida por la venta general.
  • Este show único en el Noroeste consolida a Tucumán como plaza clave del rock nacional, sumándose a una cartelera que incluye a Guasones y Las Pastillas del Abuelo.
Resumen generado con IA

Tucumán se prepara para una serie de espectáculos del rock nacional. Diferentes recintos de la provincia albergarán bandas como Guasones, Las pastillas del abuelo y Los fundamentalistas del aire acondicionado. Al listado de bandas que llegarán al Jardín de la República, se sumará una más en noviembre: Babasónicos.

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La productora integral de espectáculos Ref Group anunció esta semana un espectáculo que promete tener una gran convocatoria y que será único en el NOA. Babasónicos se presentará esta primavera, el 6 de noviembre, en el Palacio de los Deportes en avenida Coronel Suárez al 300, sobre el parque 9 de Julio.

Preventa para Babasónicos en Tucumán

La venta de entradas aún no empezó, pero ya hay una fecha anunciada. El lanzamiento se hará en dos etapas: la primera estará destinada a la preventa exclusiva para clientes Credimas. Empezará el lunes 8 de junio al mediodía y estará disponible hasta agotar stock.

Los clientes Credimas tendrán un precio especial porque podrán acceder a un descuento del 10% en la entrada que elijan. Además, podrán abonar hasta en tres cuotas sin interés y, como beneficio adicional, los nuevos clientes recibirán un reintegro de $20.000 con su compra.

Venta general de entradas para Babasónicos

La venta general anticipada empezará una vez terminada la preventa de Credimas. Quienes compren entradas podrán abonar hasta en 3 cuotas sin interés con Credimas o hasta en 6 con tarjeta Galicia Visa. También se podrá abonar con Modo Mastercard y recibir un 15% de descuento con tope de reintegro de $18.000 por usuario por mes.

Puntos de venta de entradas para Babasónicos en Tucumán

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los shows anunciados en los últimos meses, la venta de entradas se hará de forma virtual y también presencial. Quienes prefieran la modalidad online podrán ingresar a la plataforma venti.com.ar. En cambio, quienes prefieran hacer la compra presencial, podrán dirigirse a las oficinas de Credimas.

Además, se recibirán solicitudes de acreditación con Certificado Único de Discapacidad solamente por mail. Los interesados deberán escribir a acreditaciones@refgroup.com.ar hasta agotar los cupos permitidos.


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