Reina rusa en París: Mirra Andreeva se consagró en Roland Garros

Andreeva, quien llegó al cuadro principal instalada como la número 8 del ranking mundial de la WTA, logró sacarse la espina de su actuación en la edición de 2024, cuando se había despedido en la instancia de semifinales tras caer ante la italiana Jasmine Paolini. Conducida estratégicamente desde el banco por la legendaria española Conchita Martínez, la rusa ratificó su espectacular presente en una temporada 2026 en la que ya había cosechado los títulos del WTA 500 de Adelaida y el WTA 250 de Linz.