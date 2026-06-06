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Reina rusa en París: Mirra Andreeva se consagró en Roland Garros

La joven de 19 años venció con contundencia a la sorprendente polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en la final e inauguró su palmarés en torneos de Grand Slam.

Reina rusa en París: Mirra Andreeva se consagró en Roland Garros
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, ganó su primer Grand Slam al consagrarse campeona de Roland Garros tras derrotar a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en la final.
  • Guiada por Conchita Martínez, Andreeva superó su eliminación en semifinales de 2024. Su camino al título fue implacable, perdiendo un solo set en las dos semanas de torneo.
  • Con este logro, Andreeva inaugura su palmarés de Grand Slam ratificando su gran presente, mientras que la finalista Chwalinska dará un salto histórico al puesto 21 del ranking WTA.
Resumen generado con IA

El tenis mundial tiene una nueva ganadora de Grand Slam. Mirra Andreeva resolvió con autoridad la primera gran final de su carrera y se consagró campeona de Roland Garros. En una definición que dominó de principio a fin sobre el polvo de ladrillo parisino, la jugadora de 19 años derrotó por 6-3 y 6-2 a la polaca Maja Chwalinska para quebrar en llanto y alzar, por primera vez en su vida, un trofeo de categoría Major.

Andreeva, quien llegó al cuadro principal instalada como la número 8 del ranking mundial de la WTA, logró sacarse la espina de su actuación en la edición de 2024, cuando se había despedido en la instancia de semifinales tras caer ante la italiana Jasmine Paolini. Conducida estratégicamente desde el banco por la legendaria española Conchita Martínez, la rusa ratificó su espectacular presente en una temporada 2026 en la que ya había cosechado los títulos del WTA 500 de Adelaida y el WTA 250 de Linz.

El implacable camino de Andreeva hacia la Copa

La solidez de la tenista rusa a lo largo de las dos semanas de competencia en París rozó la perfección. El repaso de sus victorias en el cuadro principal demuestra la superioridad que impuso ante cada rival:

Primera ronda: 6-3 y 6-3 a la francesa Fiona Ferro (181ª).

Segunda ronda: 3-6, 6-1 y 6-1 a la española Marina Bassols Ribera (175ª).

Tercera ronda: 6-4 y 6-2 a la checa Marie Bouzkova (28ª).

Octavos de final: 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170ª).

Cuartos de final: 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (18ª).

Semifinal: 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

Final: 6-3 y 6-2 a la polaca Maja Chwalinska (114°).

Chwalinska, una revelación histórica

Pese a la dura derrota en el partido decisivo, el torneo de Maja Chwalinska quedará guardado en los libros grandes de Roland Garros. La polaca, ubicada en el puesto 114° del escalafón, rompió de forma absoluta con todos los pronósticos al alcanzar la final proviniendo directamente desde la etapa de la qualy.

Con esta hazaña, Chwalinska superó la marca épica de la argentina Nadia Podoroska —quien en la edición de 2020 también sorprendió al circuito llegando desde la clasificación, aunque deteniéndose en semifinales— y se aseguró un ascenso meteórico: a partir del próximo lunes, la polaca escalará al menos 93 posiciones en el ranking para irrumpir con fuerza en el puesto 21°.

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