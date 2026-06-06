Orgullo argentino: Horacio Zeballos se coronó bicampeón de dobles en Roland Garros

Además, el jugador de 41 años ratifica de manera espectacular su vigencia en la cima del circuito. Tras haberse convertido en mayo de 2024 en el primer tenista argentino de la historia en alcanzar el número 1 del ranking mundial de dobles (en aquel momento compartido con Granollers), la vigente temporada 2026 lo devolvió a lo más alto de la consideración mundial. El pasado 26 de mayo, tras clasificar a las semifinales en Miami, el marplatense recuperó el trono del ranking de la ATP, esta vez logrando el liderazgo del escalafón en absoluta soledad.