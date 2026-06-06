Orgullo argentino: Horacio Zeballos se coronó bicampeón de dobles en Roland Garros
Junto al español Marcel Granollers, el marplatense logró imponerse en la final a la dupla del finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2. Con una actuación perfecta en la que no cedieron sets en todo el certamen, la pareja conquistó el tercer Grand Slam de su carrera.
Resumen para apurados
- Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron bicampeones de dobles en Roland Garros al vencer a Heliovaara y Patten por 6-4 y 6-2 este sábado en París.
- La dupla número uno del mundo logró el título sin ceder sets en el torneo, sumando su tercer Grand Slam juntos desde que unieron sus caminos profesionales en 2019.
- Con este triunfo, el argentino de 41 años ratifica su vigencia en la cima del tenis mundial, consolidándose como el máximo exponente histórico de dobles de su país.
Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers agigantaron su historia en el tenis mundial al consagrarse campeones de Roland Garros por segunda temporada consecutiva. Bajo una persistente llovizna que obligó a disputar el encuentro con el techo retráctil cerrado de la Philippe-Chatrier, la pareja número 1 del mundo ratificó su absoluto dominio sobre el polvo de ladrillo parisino tras despachar en la final a la dupla compuesta por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2.
En el primer parcial, el bonaerense y el catalán impusieron condiciones rápidamente logrando quebrar en dos oportunidades el saque de Heliovaara. A pesar de sufrir un quiebre en contra, manejaron los hilos del juego para cerrarlo por 6-4. La tónica se profundizó en el segundo set, donde la sociedad hispano-argentina hilvanó un contundente 5-1 de ventaja que administró con autoridad hasta sellar el triunfo definitivo por 6-2.
El camino hacia el título de los bicampeones fue sencillamente implacable y no dejó fisuras, acumulando victorias consecutivas ante Márton Fucsovics y Marcos Giron en el debut, Bart Stevens y Vasil Kirkov en la segunda ronda, Alexander Erler y Lucas Miedler en los octavos de final, Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin en cuartos de final, y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en las semifinales.
Una sociedad histórica que cosecha "Majors"
La mítica cancha de París volvió a ser el escenario de la felicidad absoluta para una alianza que nació en el año 2019. Tras haber digerido las frustraciones de perder tres finales de Grand Slam (US Open 2019 y Wimbledon 2021 y 2023), el marplatense y el español desbloquearon su palmarés grande en la edición anterior de Roland Garros (2025) y luego sumaron el US Open 2025. Con la victoria de este sábado, ya ostentan tres títulos de Grand Slam juntos.
Desde que Zeballos decidió abocarse de lleno a la modalidad de dobles —luego de una destacada etapa en singles donde su mayor hito fue vencer a Rafael Nadal en la final de Santiago 2013—, su vitrina no paró de crecer. En total, la pareja acumula 16 títulos ATP. Dentro de esa impresionante cosecha resaltan ocho coronas de categoría Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023).
El rey del dobles argentino
El popular "Zebolla" continúa estirando sus propias marcas en los libros grandes del deporte nacional. A nivel individual ostenta 28 títulos en dobles, consolidándose como el máximo exponente histórico del país en la especialidad.
Además, el jugador de 41 años ratifica de manera espectacular su vigencia en la cima del circuito. Tras haberse convertido en mayo de 2024 en el primer tenista argentino de la historia en alcanzar el número 1 del ranking mundial de dobles (en aquel momento compartido con Granollers), la vigente temporada 2026 lo devolvió a lo más alto de la consideración mundial. El pasado 26 de mayo, tras clasificar a las semifinales en Miami, el marplatense recuperó el trono del ranking de la ATP, esta vez logrando el liderazgo del escalafón en absoluta soledad.