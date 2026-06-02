“De Tucumán al Mundial”: ya podés leer la segunda entrega del newsletter de LA GACETA

Por eso este martes estará disponible la segunda entrega de “De Tucumán al Mundial”, el newsletter especial que acompaña el día a día de esta Copa del Mundo desde una mirada diferente. No sólo para contar lo que sucede dentro de la cancha, sino también todo aquello que suele quedar fuera de las crónicas tradicionales: los viajes, las historias de color, las curiosidades, los personajes, las anécdotas y el detrás de escena de una cobertura mundialista.