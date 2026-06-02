“De Tucumán al Mundial”: ya podés leer la segunda entrega del newsletter de LA GACETA

Resumen para apurados
- LA GACETA lanzó la segunda entrega de su newsletter 'De Tucumán al Mundial' para cubrir el día a día de la Selección Argentina en Kansas City de cara al Mundial 2026.
- A cargo del enviado Bruno Farano en EE.UU., este newsletter gratuito ofrece crónicas, historias de color y detalles detrás de escena ausentes en la cobertura habitual.
- Esta iniciativa busca conectar a los lectores con el Mundial 2026 mediante una mirada íntima, acompañando el camino de la Selección Argentina en la defensa de su título.
La cuenta regresiva terminó. La selección argentina ya está en Kansas City y el Mundial 2026 comenzó a sentirse de verdad. Los campeones del mundo pusieron pie en Estados Unidos, iniciaron la concentración y empezaron a recorrer el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar.
Y con ellos también arrancó otra aventura: la cobertura de LA GACETA desde el corazón del torneo.
Por eso este martes estará disponible la segunda entrega de “De Tucumán al Mundial”, el newsletter especial que acompaña el día a día de esta Copa del Mundo desde una mirada diferente. No sólo para contar lo que sucede dentro de la cancha, sino también todo aquello que suele quedar fuera de las crónicas tradicionales: los viajes, las historias de color, las curiosidades, los personajes, las anécdotas y el detrás de escena de una cobertura mundialista.
La propuesta busca que los lectores vivan el torneo desde adentro, acompañando cada paso de la Selección y descubriendo cómo se mueve el mayor evento deportivo del planeta desde la mirada de Bruno Farano, el enviado especial de LA GACETA a Estados Unidos para seguir a la Selección.
Durante las próximas semanas habrá relatos exclusivos, recomendaciones, experiencias personales, rincones poco conocidos de las ciudades sede y todo aquello que convierte a un Mundial en mucho más que una sucesión de partidos.
Si todavía no te suscribiste, estás a tiempo de sumarte al viaje.
Suscribite gratis a “De Tucumán al Mundial” y recibí cada entrega directamente en tu correo electrónico:
Kansas ya es celeste y blanca. Y esta historia recién empieza.