Cartas de lectores: El precio del bioetanol

Como si todos los suministros de YPF tuvieran que atravesar el estrecho de Ormúz, aún bajo su buffer “YPF te ayuda / Vos ayudás a YPF” y a pesar de la baja del Brent, nuevamente entre mayo y junio el ajuste otorgado al bioetanol fue inferior que los de la nafta y gasoil fósiles. Desde que asumió Milei el 10/12/2023, los ajustes sobre la nafta 483% y sobre el gasoil 497% (excluyendo biocombustibles, ICL+ICO2 en ambos), estuvieron siempre más arriba que otras variables claves como IPC = 320%; lo contrario a lo que viene ocurriendo con el bioetanol que sólo se ajustó 194% para caña y 160% para maíz, o 257% para el biodiesel. Este último ajuste respecto a febrero también es una burla: contra un aumento del IPC del 11,85%, el bioetanol de caña sólo se ajustó 2,23% mientras que la nafta y el gasoil puros se ajustaron alrededor del 32,94% y 33,65% respectivamente en ese lapso. ¡Sin beneficios para los usuarios, YPF se valió del retraso en el bioetanol para ayudarse a sí misma! Hay desfasajes más que evidentes en los procedimientos de determinación de precios en relación a los costos de producción. Si el bioetanol de caña hubiese recibido un ajuste similar al de la nafta fósil pura en el mandato de Milei, su precio hoy sería de $2.251,53/litro en lugar del actual de $1.023,15/litro. Basados en costos agrícolas para caña puesta en canchón, si con su maquila un cañero tuviera una participación similar al promedio argentino entre bioetanol y mercados internos y de exportación de azúcar, para cubrir sus costos, en base a un precio interno del azúcar equivalente a la paridad de importación, necesitaría un precio para el bioetanol combustible cercano a $ 2.000 /litro. No la mitad como acaban de actualizar. No comparto la posición del Secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, sobre que «el sector que más nos importa es el consumidor de biocombustibles». Antes que estos usuarios, deberían prevalecer los intereses de toda la población, afectada por los efectos del cambio climático causado principalmente por las emisiones fósiles, mitigados por los biocombustibles.