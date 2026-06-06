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¿Qué sectores impulsan el empleo nacional?

Una radiografía acerca de la demanda de trabajo en distintas zonas de la Argentina.

Vaca Muerta.
Vaca Muerta.
Hace 4 Hs

El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de fuerte transformación, con dinámicas muy diferentes según la industria y la región. Mientras algunos sectores impulsan nuevas inversiones y proyectos, otros continúan atravesando procesos de reorganización, eficiencia y desaceleración de la actividad.

Los sectores vinculados a energía, minería, Oil & Gas e infraestructura energética son hoy los principales impulsores de la demanda laboral, especialmente en regiones como Vaca Muerta, el NOA y la Patagonia, indica un informe elaborado por Adecco Argentina. En paralelo, las industrias manufactureras tradicionales continúan afectadas por la caída del consumo interno y por la necesidad de adaptarse a un contexto más competitivo. “Estamos viendo una dinámica muy distinta según el sector y la región. Hay industrias con proyectos en plena expansión y otras que todavía están reorganizando estructuras y procesos para ganar eficiencia y competitividad”, explicó Leandro Cazorla, CEO de Adecco Argentina. Este escenario también redefine el mapa del empleo. Provincias como Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan concentran inversiones que años atrás no tenían el mismo protagonismo, mientras que los grandes centros industriales del país enfrentan una recuperación más gradual.

El nuevo perfil que buscan las empresas

La transformación tecnológica se consolidó como uno de los principales cambios dentro del mercado laboral. Actualmente, las empresas demandan perfiles con habilidades digitales y mayor autonomía, incluso en posiciones administrativas, operativas y de soporte. El manejo de automatización, herramientas digitales e inteligencia artificial comenzó a incorporarse como requisito transversal en múltiples áreas, lo que está redefiniendo los perfiles buscados y generando nuevos desafíos para las compañías al momento de contratar “Las habilidades digitales ganan cada vez más peso dentro de los procesos de contratación y desarrollo profesional. Hoy las empresas priorizan perfiles que puedan adaptarse rápidamente a entornos digitales y trabajar con nuevas herramientas tecnológicas”, agregó Cazorla.

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Como consecuencia, los tiempos de contratación se extienden y las compañías necesitan fortalecer sus estrategias de atracción y fidelización de determinados perfiles técnicos y especializados

A pesar de los desafíos, algunos sectores comienzan a mostrar mejores perspectivas para los próximos meses. Varias empresas retomaron proyectos que habían quedado en pausa y evalúan ampliar sus dotaciones durante el segundo semestre del año.

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