¿Qué sectores impulsan el empleo nacional?

Los sectores vinculados a energía, minería, Oil & Gas e infraestructura energética son hoy los principales impulsores de la demanda laboral, especialmente en regiones como Vaca Muerta, el NOA y la Patagonia, indica un informe elaborado por Adecco Argentina. En paralelo, las industrias manufactureras tradicionales continúan afectadas por la caída del consumo interno y por la necesidad de adaptarse a un contexto más competitivo. “Estamos viendo una dinámica muy distinta según el sector y la región. Hay industrias con proyectos en plena expansión y otras que todavía están reorganizando estructuras y procesos para ganar eficiencia y competitividad”, explicó Leandro Cazorla, CEO de Adecco Argentina. Este escenario también redefine el mapa del empleo. Provincias como Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan concentran inversiones que años atrás no tenían el mismo protagonismo, mientras que los grandes centros industriales del país enfrentan una recuperación más gradual.