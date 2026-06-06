“Rápido y gracioso”: unipersonal con Fabián Sigot

“Rápido y gracioso” es la propuesta que Fabián Sigot traerá esta noche a las 21 la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) con su propuesta de humor y un recorrido por sus increíbles y disparatados personajes (La Caro, Inés, Lorena y Viviana), más uno de estreno.
“Ser gracioso hoy es ser espontáneo, explotar lo absurdo de lo inesperado, sin nada de copias. La gracia viene de lo auténtico y peculiar de cada uno, por eso el humor es diferente y no todos manejan el mismo. Mi generación lo quiere todo ya, son pocos los que disfrutamos de una película o una serie sin mirar el reloj”, admite para LA GACETA.
El actor es dirigido por Gabriel García y monta su show en base a la realidad: “es el motor de las historias, todo lo que sucede es disparador para llevarlo a mi mundo con un humor cotidiano, sencillo, con recursos del grotesco, muy argento, en cercano y con mucha identificación con el público, que cumple un rol muy importante en cada función, aunque su participación sea muy poca hasta que José María Domingo irrumpe en escena, que es un personaje nuevo y hecho exclusivamente para este espectáculo”. “El límite del humor es el respeto, no herir a nadie; es una tarea difícil en este mundo que vivimos, pero no tengo ánimos de ofender”, agrega.