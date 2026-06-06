“Rápido y gracioso”: unipersonal con Fabián Sigot

El actor es dirigido por Gabriel García y monta su show en base a la realidad: “es el motor de las historias, todo lo que sucede es disparador para llevarlo a mi mundo con un humor cotidiano, sencillo, con recursos del grotesco, muy argento, en cercano y con mucha identificación con el público, que cumple un rol muy importante en cada función, aunque su participación sea muy poca hasta que José María Domingo irrumpe en escena, que es un personaje nuevo y hecho exclusivamente para este espectáculo”. “El límite del humor es el respeto, no herir a nadie; es una tarea difícil en este mundo que vivimos, pero no tengo ánimos de ofender”, agrega.