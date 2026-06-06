Rige el DT-e para llevar alzas melarias

Por otro lado, se recordó a los productores que, de acuerdo a la resolución N° 723/2025 y en el marco de la simplificación normativa que lleva adelante el Senasa, los vehículos que transporten abejas, productos y subproductos de la industria apícola se encuentran exceptuados y no requieren de la habilitación de transporte para el traslado de animales vivos y mercancías de origen animal.