Rige el DT-e para llevar alzas melarias

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) abordaron con el sector apícola la incorporación del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) para el movimiento de alzas melarias desde apiarios hacia salas de extracción de miel.
Durante el encuentro, se detallaron los fundamentos sanitarios del uso del DT-e para el traslado de cajones melarios -orientados a fortalecer la prevención epidemiológica y consolidar el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA)-, despejando inquietudes y dudas al respecto del sector. En primer lugar, el Senasa explicó que su implementación será paulatina, acompañando a los productores en este proceso que busca consolidar un sistema de trazabilidad ágil, confiable y dinámico.
Esquema progresivo
De esta manera, atendiendo la realidad productiva del sector, se acordó el diseño de un esquema progresivo y de coexistencia de sistemas. Esto significa que las salas de extracción continuarán recibiendo los cajones melarios amparados tanto bajo la modalidad actual como con el nuevo DT-e, asegurando que la gestión del documento no represente un impedimento ni altere la previsibilidad operativa durante los procesos de cosecha.
Asimismo, se profundizó en la importancia minimizar el tiempo de estadía del material melario dentro de las salas de extracción, procurando que se retire una vez finalizadas las tareas operativas correspondientes.
El objetivo de esta medida es reducir el riesgo de transmisión de enfermedades entre apiarios, evitando que la coexistencia temporal de material melario proveniente de distintos establecimientos favorezca la diseminación de agentes patógenos y comprometa las condiciones sanitarias de los mismos.
Por otro lado, se recordó a los productores que, de acuerdo a la resolución N° 723/2025 y en el marco de la simplificación normativa que lleva adelante el Senasa, los vehículos que transporten abejas, productos y subproductos de la industria apícola se encuentran exceptuados y no requieren de la habilitación de transporte para el traslado de animales vivos y mercancías de origen animal.
Finalmente, las autoridades y los representantes del sector coincidieron en la gran utilidad de mantener activo este mecanismo de convocatoria y mesas técnicas de trabajo para dar un tratamiento coordinado a los diversos temas de interés y prioridades que hacen a la competitividad y sustentabilidad del sector apícola nacional.
En la misma línea, los presentes destacaron esta instancia intermedia como un avance fundamental para acompañar a todos los eslabones de la cadena mediante instancias de capacitación, asistencia técnica y verificación del correcto funcionamiento de las herramientas informáticas.
Desde el Senasa se desarrolló un instructivo inicial con cada uno de los pasos que necesita el productor para emitir por autogestión el DT-e para el movimiento de cajones melarios desde el apiario hacia la sala de extracción. El objetivo del documento es facilitar la operación, asegurando la trazabilidad del producto o subproducto final.
Se recuerda que, para que la emisión sea efectiva, es indispensable que tanto el establecimiento de origen (el RENAPA y todos los sus apiarios) como el de destino (la sala de extracción de miel) cuenten con su inscripción y habilitación vigente.