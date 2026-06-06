Jornada de Clera: una actividad clave para el sector de legumbres del NOA

La jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) se estableció como uno de los eventos referentes del Noroeste Argentino (NOA) en general y del sector de legumbres en particular.
El próximo 1 de julio se disertará sobre las perspectivas del sector en años en los cuales el desafío de la eficiencia y de la coordinación de toda la cadena resulta clave para lograr la mejor rentabilidad del sector.
Se abordarán temas de interés agronómico productivo a cargo de Gabriel Tinghitela y Lucas Paterlini. En ese sentido, las nuevas tecnologías surgidas a partir de datos productivos medibles juegan un papel fundamental, que será puesto de manifiesto durante la jornada.
Por otra parte, se llevarán adelante análisis de perspectivas meteorológicas, tanto para nuestro país como para el resto de los países competidores, de forma tal de tener una perspectiva global sobre los potenciales productivos globales y su efecto en nuestros mercados.
También se presentarán los outlook de mercados a cargo de integrantes de Clera y en medio del Mundial de Fútbol, Rolando Schiavi hará una presentación con el paralelismo en las tomas de decisiones en el ámbito rural y en el deportivo de alta competición como lo es el futbol profesional
Juan Manuel Garzón, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) -el centro de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea- disertará sobre las oportunidades y desafíos para las economías regionales a partir de la estabilización y del crecimiento de la economía argentina.