Micropropagación: vía clave para el sector arandanero

La micropropagación constituye una herramienta clave para acompañar el crecimiento y la modernización de la actividad arandanera. La incorporación de tecnologías basadas en el conocimiento permite aumentar la eficiencia de los sistemas productivos, mejorar la calidad del material de plantación y facilitar la incorporación de nuevos genotipos de interés comercial.
Mediante estos desarrollos, la Estación Experimenral Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) busca consolidarse como un referente regional en la producción de plantines de arándano de alta calidad, poniendo a disposición del sector productivo tecnologías validadas y contribuyendo al fortalecimiento de una actividad que continúa evolucionando y demandando soluciones innovadoras.
En una actividad donde las plantaciones pueden permanecer productivas durante muchos años, la calidad del material vegetal utilizado al momento de la implantación resulta determinante para el éxito futuro del cultivo. Por ello, la producción de plantines de alta calidad constituye el primer eslabón de toda la cadena productiva, sobre el cual se construyen la productividad, la sanidad y la rentabilidad de las plantaciones.
Los productores e interesados que deseen obtener mayor información sobre la producción de plantines de arándano podrán comunicarse con Aldo Noguera, de la sección Biotecnología, al correo electrónico noguera@eeaoc.org.ar, o con Aldo Berettoni, de la sección Horticultura, al correo electrónico aldoberettoni@eeaoc.org.ar.
“La Eeaoc optimizó protocolos de micropropagación para cinco genotipos de arándano, alcanzando elevados porcentajes de establecimiento y aclimatación, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de plantines de alta calidad para el sector productivo.”, subrayan los investigadores.