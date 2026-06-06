Micropropagación: vía clave para el sector arandanero

En una actividad donde las plantaciones pueden permanecer productivas durante muchos años, la calidad del material vegetal utilizado al momento de la implantación resulta determinante para el éxito futuro del cultivo. Por ello, la producción de plantines de alta calidad constituye el primer eslabón de toda la cadena productiva, sobre el cual se construyen la productividad, la sanidad y la rentabilidad de las plantaciones.