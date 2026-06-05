El dólar oficial subió en la última rueda de la semana y terminó a $1.460 en el Banco Nación

Según el último informe, los especialistas proyectan que el dólar mayorista terminará el año en $1.658, mientras que la inflación acumulada alcanzará el 30,5% en diciembre. Las proyecciones de fin de año muestran una relativa consistencia entre ambas variables. El mercado espera una suba del dólar del 14,5% interanual, pero considera que los precios seguirán avanzando a un ritmo superior al de la depreciación cambiaria. Además, la inflación prevista se ubica muy por encima de la estimada por el Gobierno en el Presupuesto 2026, que había sido calculada en 10,1%.