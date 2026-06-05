El dólar oficial subió en la última rueda de la semana y terminó a $1.460 en el Banco Nación

Resumen para apurados
- El dólar oficial aumentó 0,3% y cerró a $1.460 en el Banco Nación este viernes, registrando su segunda mayor suba del año en medio de turbulencias cambiarias en Argentina.
- Mientras el dólar blue se mantuvo estable en $1.435, los financieros MEP y CCL registraron subas moderadas, interrumpiendo un período de relativa calma en el mercado de cambios.
- Analistas del REM estiman que el dólar mayorista llegará a $1.658 a fines de 2026, con una inflación del 30,5% que continuará superando el ritmo de la devaluación oficial.
La denominada "pax cambiaria" sufrió algunas turbulencias durante la primera semana de junio ya que el dólar oficial anotó su segunda mayor suba en lo que va del año. Hoy, la divisa minorista aumentó cinco unidades, equivalente a un 0,3%, y cerró a $1.460 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
Por su parte, el Banco Central informó que en el promedio de las entidades financieras el dólar se ubicó en $1.462,88 para la venta y en $1.411,50 para la compra.
Mientras tanto, el dólar "blue" mostró estabilidad al cierre de la rueda. Aunque durante la jornada llegó a tocar un piso intradiario de $1.430, finalizó sin cambios respecto del jueves, en $1.435.
En el segmento de los dólares financieros también se observaron subas moderadas. El contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.515,88, mientras que el dólar MEP avanzó hasta los $1.459,83.
El análisis del mercado: ¿a cuánto llegará el dólar en 2026?
Los analistas y expertos que consulta el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ajustaron sus estimaciones para el dólar y la inflación de cara al cierre de 2026.
Según el último informe, los especialistas proyectan que el dólar mayorista terminará el año en $1.658, mientras que la inflación acumulada alcanzará el 30,5% en diciembre. Las proyecciones de fin de año muestran una relativa consistencia entre ambas variables. El mercado espera una suba del dólar del 14,5% interanual, pero considera que los precios seguirán avanzando a un ritmo superior al de la depreciación cambiaria. Además, la inflación prevista se ubica muy por encima de la estimada por el Gobierno en el Presupuesto 2026, que había sido calculada en 10,1%.
De esta manera, el consenso de mercado anticipa que la inflación continuará creciendo por encima de la evolución del tipo de cambio durante lo que resta de 2026, pese a la desaceleración mensual que viene registrando el índice de precios.
Como se mencionó, para diciembre de 2026 la mediana de las proyecciones del REM ubica el tipo de cambio mayorista en $1.658 por dólar, lo que implica una variación interanual esperada del 14,5%. Por su parte, el grupo de los diez pronosticadores con mejor historial de aciertos, denominado Top 10, se mostró algo más moderado en sus estimaciones y proyectó un dólar promedio de $1.596 para el último mes del año.
En el corto plazo, las expectativas incluso descendieron respecto del relevamiento anterior. Para junio, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.422 por dólar, unos $15 menos que lo previsto en el REM de abril.
De acuerdo con el conjunto de analistas consultados por el Banco Central, el recorrido del dólar mayorista sería gradualmente ascendente durante el segundo semestre.
Las estimaciones indican que el tipo de cambio pasaría de $1.422 en junio a $1.447 en julio. Luego avanzaría hasta $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre y $1.597 en noviembre.
Finalmente, la cotización alcanzaría los $1.658 en diciembre, consolidando una suba anual que, según el mercado, quedaría por debajo de la inflación acumulada prevista para todo el año.