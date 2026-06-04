Entre algodones: La decisión final de Brasil con Neymar a días del debut mundialista

El atacante no disputa un compromiso oficial con Brasil desde el 17 de octubre de 2023, fecha en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla izquierda ante Uruguay. Tras un opaco y accidentado paso por el fútbol de Arabia Saudita debido a los problemas físicos, el delantero concretó su regreso al Santos en enero de 2025 para relanzar su carrera. Aunque Ancelotti lo había marginado de sus convocatorias previas por falta de ritmo, decidió incluirlo en la prelista de 55 nombres y ratificarlo en la nómina final, apostando a que su jerarquía sea el factor desequilibrante en la fase eliminatoria.