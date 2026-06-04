Entre algodones: La decisión final de Brasil con Neymar a días del debut mundialista
La "Canarinha" se medirá ante Egipto en su último amistoso de preparación sin su máximo astro. El entrenador Carlo Ancelotti optó por preservarlo debido a una lesión muscular para intentar que llegue en condiciones al estreno frente a Marruecos.
Resumen para apurados
- Carlo Ancelotti decidió no arriesgar a Neymar en el amistoso de Brasil ante Egipto para que llegue recuperado de su lesión muscular al debut del Mundial 2026 en EE. UU.
- El delantero de 34 años arrastra una lesión de grado dos en la pantorrilla. Aunque Santos reportó un cuadro leve, la CBF confirmó una recuperación de hasta tres semanas.
- Ancelotti descartó cambios en la lista de 26 convocados. Si Neymar no debuta ante Marruecos el 13 de junio, se lo preservará para el segundo duelo ante Haití el 19.
La selección de Brasil última detalles de cara al Mundial 2026 y este sábado disputará su último partido de preparación frente a Egipto. El "Scratch" viene de golear 6-2 a Panamá, pero la gran atención del periodismo internacional sigue posada sobre la salud de su principal figura. Carlo Ancelotti tomó la determinación de no arriesgar a Neymar Jr., quien se ausentará de este compromiso y permanecerá en el búnker de Columbia Park realizando trabajos de fisioterapia.
Un diagnóstico más grave de lo esperado
La polémica se encendió en torno a los plazos de recuperación del atacante de 34 años. El astro arrastra una dolencia muscular sufrida el pasado 17 de mayo durante un encuentro entre el Santos y Coritiba. Mientras que el club paulista había reportado un leve edema e inflamación asegurando que estaría listo en pocos días, los exámenes complementarios de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) arrojaron un panorama mucho más complejo.
El médico del seleccionado, Rodrigo Lasmar, fue el encargado de confirmar la gravedad de la situación: "Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día."
Debido a este contratiempo, el cuerpo técnico baraja dos escenarios posibles para la reaparición del crack en la Copa del Mundo:
El escenario optimista: Apuntan a que reciba el alta médica justa para el estreno del grupo ante Marruecos, pautado para el 13 de junio en Nueva York.
El plan de contingencia: En caso de no mediar una evolución milagrosa, se preservará su físico para la segunda jornada frente a Haití, el 19 de junio en Filadelfia.
La irónica respuesta de 'Carletto' sobre su convocatoria
La lesión de Neymar ocurrió apenas veinticuatro horas antes de que Ancelotti diera la lista definitiva de 26 convocados, cuando todavía no se conocía el diagnóstico real de la resonancia. Al ser consultado por la prensa sobre si hubiese modificado su citación de haber sabido que se trataba de una rotura fibrilar de grado 2, el experimentado entrenador italiano de 66 años respondió con una de sus típicas cuotas de ironía: "¿Saben lo que dicen en Italia? Si mi abuela tuviera ruedas, sería un coche."
De inmediato, el estratega disipó cualquier tipo de especulación sobre un posible corte o reemplazo de último momento en la nómina oficial: "Los 26 jugadores que elegí son los que jugarán en el Mundial". Asimismo, Ancelotti destacó el compromiso y el buen semblante del futbolista en el día a día, remarcando que entendió a la perfección el rol que le toca ocupar en este plantel.
Una larga inactividad internacional
Para Neymar, este torneo representará la cuarta Copa del Mundo de su carrera, a la que llega consolidado como el máximo goleador histórico de la "Verdeamarela" con 79 gritos en 128 partidos. Sin embargo, su historial reciente con la camiseta de su país está marcado por una prolongada ausencia.
El atacante no disputa un compromiso oficial con Brasil desde el 17 de octubre de 2023, fecha en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla izquierda ante Uruguay. Tras un opaco y accidentado paso por el fútbol de Arabia Saudita debido a los problemas físicos, el delantero concretó su regreso al Santos en enero de 2025 para relanzar su carrera. Aunque Ancelotti lo había marginado de sus convocatorias previas por falta de ritmo, decidió incluirlo en la prelista de 55 nombres y ratificarlo en la nómina final, apostando a que su jerarquía sea el factor desequilibrante en la fase eliminatoria.