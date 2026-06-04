Los "Brasileños de la Estepa": la historia de Uzbekistán, el pueblo que esperó 47 años para jugar un Mundial

El 11 de agosto de 1979, un avión despegó de Taskent rumbo a Minsk. A bordo viajaban 17 integrantes del Pakhtakor, el club más importante de Uzbekistán y, en los hechos, la selección encubierta de un pueblo al que la Unión Soviética no le permitía tener una. Pero a 9.000 metros de altura sobre Ucrania, el vuelo colisionó con otro avión y la generación dorada del fútbol uzbeko desapareció en un instante. Para entender por qué esa pérdida fue mucho más que una tragedia deportiva, hay que saber quiénes eran realmente esos 17 hombres — y para eso, hay que remontarse hasta la época en la que ese territorio estaba situado en el centro del mundo.