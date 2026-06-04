Sorpresa mundial: en la despedida ante su público, Francia cayó con Costa de Marfil

Lejos de conformarse con el empate en un trámite que empezaba a decaer por el cansancio y las interrupciones, Costa de Marfil exhibió una mayor ambición en el tramo de cierre. A los 84 minutos, nuevamente Guéla Doué escaló con propiedad por la banda derecha y lanzó un centro preciso hacia el corazón del área chica. El atacante del Manchester United, Amad Diallo, apareció libre de marcas para empalmar el balón de primera y firmar el 2-1 definitivo, sellando la primera victoria de la historia del seleccionado marfileño ante el combinado de Francia.