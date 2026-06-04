Sorpresa mundial: en la despedida ante su público, Francia cayó con Costa de Marfil

Resumen para apurados
- Francia perdió sorpresivamente 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso de despedida jugado en Nantes previo a su viaje para disputar el Mundial de 2026.
- Tras la ventaja inicial de Cherki, el recambio masivo dispuesto por Deschamps en el complemento desestructuró a Francia y facilitó la remontada histórica de Costa de Marfil.
- El revés corta una racha positiva de Francia antes de viajar al Mundial 2026, mientras que los africanos logran un envión anímico clave para afrontar su exigente grupo.
La preparación para el Mundial 2026 sumó otro resultado sorpresivo. En lo que estaba planificado como una fiesta de despedida ante su público antes de partir rumbo a Estados Unidos, la selección de Francia cayó 2-1 frente a Costa de Marfil. El conjunto dirigido por Didier Deschamps, uno de los firmes candidatos al título de la cita máxima, vio truncada una racha positiva de ocho victorias y un empate tras verse completamente superado en el complemento por la reacción del elenco africano.
Una primera mitad con el sello de Mbappé y la resistencia de Fofana
El inicio del compromiso mostró la versión más ambiciosa del combinado galo, que arrinconó a su rival generando una secuencia constante de aproximaciones de peligro. Kylian Mbappé lideró los ataques locales con tres ocasiones claras en apenas siete minutos, secundado por Marcus Thuram y Michael Olise. Sin embargo, la resistencia de Costa de Marfil se sostuvo gracias a una actuación descomunal de su arquero Yahia Fofana, quien se transformó en una auténtica muralla cada vez que fue puesto a prueba.
La paridad recién logró romperse al borde del entretiempo. A los 45 minutos, el mediocampista del Manchester City, Rayan Cherki, capitalizó un rebote corto tras una acción previa de Ibrahima Konaté y, tras perfilarse en la frontal del área para eludir a su marcador, sacó un remate preciso que decretó el 1-0 parcial.
El masivo recambio y el show de los hermanos Doué
La historia cambió drásticamente tras el descanso debido a la profunda rotación dispuesta por el cuerpo técnico francés, que reemplazó a media formación titular, incluyendo la salida de figuras clave como Mbappé, Olise, Aurélien Tchouaméni, Theo Hernández y Dayot Upamecano. Esta situación sumergió a los locales en un bache de relajación que Costa de Marfil no perdonó.
A los 53 minutos, Nicolás Pépé frotó la lámpara y asistió de gran manera a Guéla Doué, quien definió con categoría en el mano a mano ante Mike Maignan para estampar la igualdad. El gol tuvo un condimento sumamente especial de rivalidad familiar: Guéla nació en Francia pero optó por representar a la tierra de su padre, mientras que su hermano menor, Désiré Doué (estrella del PSG), observó todo el partido desde el banco de suplentes de Francia tras haber elegido el combinado europeo.
El destino quiso que el hermano mayor se quedara con todos los flashes de una jornada histórica en Nantes.
Diallo sentenció la hazaña africana
Lejos de conformarse con el empate en un trámite que empezaba a decaer por el cansancio y las interrupciones, Costa de Marfil exhibió una mayor ambición en el tramo de cierre. A los 84 minutos, nuevamente Guéla Doué escaló con propiedad por la banda derecha y lanzó un centro preciso hacia el corazón del área chica. El atacante del Manchester United, Amad Diallo, apareció libre de marcas para empalmar el balón de primera y firmar el 2-1 definitivo, sellando la primera victoria de la historia del seleccionado marfileño ante el combinado de Francia.
El mapa de ambos de cara a la Copa del Mundo:
Francia: Tras este inesperado cachetazo en su territorio, armará las valijas para instalarse en Norteamérica, donde compartirá el Grupo I junto a Senegal, Noruega e Irak.
Costa de Marfil: Llegará con la confianza por las nubes a su aventura mundialista, formando parte de una compleja zona que compartirá con Alemania, Ecuador y Curazao.