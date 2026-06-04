¿Cuánto cuesta comprar un televisor para ver el Mundial 2026?

Resumen para apurados
- Argentinos aumentan la demanda de televisores de cara al Mundial de junio 2026 para renovar sus pantallas y ver los partidos con la mejor calidad de imagen.
- Los precios varían de $450.000 a más de $4.000.000 según el tamaño (43 a 75 pulgadas). Especialistas recomiendan pantallas 4K con tecnología HDR y 120 Hz de frecuencia.
- Se prevé que esta anticipación de consumo impulse fuertemente las ventas del sector de electrodomésticos en el país, consolidando al formato 4K como el estándar del mercado.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de argentinos aprovechan los meses previos al torneo para renovar el televisor. Con el debut de la competencia programado para el 11 de junio, la demanda de Smart TV creció y muchos consumidores buscan conocer cuáles son los mejores modelos para ver los partidos con la mejor calidad de imagen.
A la hora de elegir un televisor para disfrutar del Mundial 2026, no solo importa el precio. El tamaño de la pantalla, la resolución, la frecuencia de actualización y las tecnologías de imagen son factores fundamentales para vivir una experiencia más inmersiva.
Los especialistas coinciden en que la resolución 4K ya es el estándar recomendado para televisores de más de 43 pulgadas. Además, tecnologías como HDR, QLED, Mini LED y OLED mejoran notablemente el contraste, el brillo y la definición durante las transmisiones deportivas.
Qué tamaño de televisor conviene según la distancia
Antes de comprar un Smart TV, es importante medir la distancia entre el lugar donde se verá el partido y la pantalla.
Como referencia general, los expertos recomiendan:
Entre 1,5 y 2 metros: televisores de 43 a 55 pulgadas.
Entre 2 y 2,5 metros: televisores de 55 a 65 pulgadas.
Entre 2,5 y 3 metros: televisores de 65 a 75 pulgadas.
Más de 3 metros: televisores de más de 75 pulgadas.
Uno de los errores más frecuentes es elegir una pantalla demasiado pequeña para el ambiente, lo que limita la experiencia visual.
Los mejores televisores para ver el Mundial 2026 según el tamaño
Televisores de 43 pulgadas: ideales para espacios reducidos
Los modelos de 43 pulgadas con resolución 4K son una excelente opción para dormitorios, departamentos pequeños o livings compactos.
Precio estimado: entre $450.000 y $750.000.
Televisores de 55 pulgadas: el tamaño más elegido
Las 55 pulgadas representan el equilibrio perfecto entre costo y calidad de imagen. Además, es el segmento con mayor oferta de Smart TV 4K con HDR.
Precio estimado: entre $550.000 y $1.400.000.
Televisores de 65 pulgadas: experiencia inmersiva
Para quienes buscan una experiencia más cercana a la de un estadio, los televisores de 65 pulgadas ofrecen una gran combinación entre tamaño, definición y tecnología.
Precio estimado: entre $1.200.000 y $2.000.000.
Televisores de 75 pulgadas o más: una experiencia de cine en casa
Son ideales para reuniones familiares o encuentros con amigos durante el Mundial. Permiten disfrutar de una imagen amplia y envolvente, especialmente en ambientes grandes.
Precio estimado: desde $2.000.000 hasta más de $4.000.000, según la marca y las prestaciones.
Cuáles son las características que debe tener un televisor para ver el Mundial 2026
Más allá del tamaño de la pantalla, los especialistas recomiendan prestar atención a estos aspectos técnicos:
Resolución 4K: ofrece imágenes más nítidas y detalladas.
HDR: mejora el contraste y la intensidad de los colores.
Panel de 120 Hz: brinda mayor fluidez en movimientos rápidos, como jugadas, pases y remates.
Alto nivel de brillo: fundamental para ambientes iluminados.
Sistema operativo actualizado: facilita el acceso a aplicaciones de streaming y plataformas deportivas.
¿Cuál es el mejor televisor para ver el Mundial 2026?
La respuesta depende del presupuesto y del espacio disponible. Sin embargo, para la mayoría de los hogares, los especialistas consideran que un televisor 4K de 55 o 65 pulgadas con HDR y frecuencia de 120 Hz ofrece la mejor relación entre precio y calidad.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, elegir un Smart TV con estas características permitirá disfrutar cada partido con imágenes más definidas, colores más intensos y una experiencia mucho más cercana a la de una transmisión profesional.