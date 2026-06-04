Los cuatro jugadores que esperan el llamado de Scaloni para sumarse al Mundial

Dos de ellos ya trabajan junto al seleccionado en Estados Unidos. Se trata de Beltrán y Capaldo, quienes fueron convocados como jugadores adicionales para colaborar en los entrenamientos previos a los amistosos frente a Honduras e Islandia. En el caso del ex Boca, su situación está directamente vinculada a la recuperación de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que llegaron con algunas molestias físicas y son monitoreados diariamente.