Los cuatro jugadores que esperan el llamado de Scaloni para sumarse al Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni alertó a Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone ante posibles bajas por lesión en la Selección argentina previo al Mundial 2026.
- Beltrán y Capaldo ya entrenan con el plantel en Kansas debido a las molestias de Molina y Montiel, mientras que Buendía y Perrone aguardan en la lista de reserva de la FIFA.
- Esta estrategia preventiva busca blindar al equipo ante imprevistos físicos de último momento, asegurando recambios listos para el inminente debut frente a Argelia.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y en la Selección argentina siguen de cerca la evolución física de varios futbolistas. Por ese motivo, Lionel Scaloni tomó una medida preventiva y les comunicó a cuatro jugadores que permanezcan atentos ante una posible convocatoria de emergencia en caso de que se produzca alguna baja antes del inicio de la Copa del Mundo.
Los futbolistas que integran esta especie de lista de reserva son Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone. Todos forman parte de las alternativas que maneja el cuerpo técnico para cubrir eventuales ausencias por lesión dentro de la nómina definitiva.
Dos de ellos ya trabajan junto al seleccionado en Estados Unidos. Se trata de Beltrán y Capaldo, quienes fueron convocados como jugadores adicionales para colaborar en los entrenamientos previos a los amistosos frente a Honduras e Islandia. En el caso del ex Boca, su situación está directamente vinculada a la recuperación de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que llegaron con algunas molestias físicas y son monitoreados diariamente.
Por su parte, Buendía y Perrone permanecen fuera de la lista de 26 convocados, aunque fueron incluidos en la prelista ampliada que la AFA presentó ante FIFA. El mediocampista del Aston Villa aparece como una alternativa para reforzar la ofensiva si Nicolás Paz no logra recuperarse plenamente de una molestia en una de sus rodillas.
Los nombres que siguen en carrera
El caso de Perrone está asociado al mediocampo. El volante es una de las opciones que evalúa Scaloni si algún integrante de esa zona del campo presenta inconvenientes físicos en los días previos al debut. La situación de Leandro Paredes, que arrastra una sobrecarga muscular, es seguida especialmente por el cuerpo técnico.
Mientras la Selección continúa con su preparación en Kansas y se acerca el estreno frente a Argelia, Scaloni busca minimizar cualquier imprevisto. Por eso mantiene activado un plan alternativo con cuatro nombres que, aunque hoy están fuera de la lista definitiva, todavía conservan intactas sus chances de subirse al avión mundialista sobre la hora.