El tucumano Palacios llega pleno al Mundial y lanza una advertencia: “Argentina va a ser siempre candidata”
El volante dejó atrás una dura lesión que lo alejó cuatro meses de las canchas y aseguró que arriba a la Copa del Mundo en mejor condición física y con más experiencia que en Qatar 2022. También elogió a Messi y destacó la fortaleza del grupo de Scaloni.
Resumen para apurados
- El volante Exequiel Palacios afirmó en Kansas City que llega en plenitud física al debut de Argentina ante Argelia y que la selección siempre será candidata al título mundial.
- El mediocampista superó una lesión muscular que lo alejó cuatro meses de las canchas y destacó su evolución física y madurez en comparación con su participación en Qatar 2022.
- Palacios advirtió que Argentina debe evitar triunfalismos ante la presión rival, mientras valoró la paridad en el plantel y la vigencia de Messi en su sexta Copa del Mundo.
Exequiel Palacios sabe que los Mundiales no esperan a nadie. Por eso, mientras la Selección afina los últimos detalles en Kansas City antes del debut frente a Argelia, el mediocampista tucumano disfruta de una sensación que no tuvo antes de Qatar 2022: sentirse pleno.
El volante del Bayer Leverkusen llega a la Copa del Mundo después de superar una lesión miotendinosa en el aductor derecho que lo mantuvo alejado de las canchas durante cuatro meses a fines de 2025. Un golpe duro que puso a prueba su fortaleza mental y que hoy observa como una etapa superada.
“Estuve parado cuatro meses, lo cual me golpeó muy duro porque es bastante tiempo. Trabajé en mi día a día con la gente del club, que me ayudó y me apoyó mucho para volver. Por suerte ahora tengo muchos partidos encima, estoy con confianza, con protagonismo y con muchas ganas de seguir por más”, explicó Palacios.
La comparación con el Mundial de Qatar surge inevitablemente. Y el propio tucumano reconoce diferencias importantes. “En lo personal, me siento más maduro que hace cuatro años. También llego al Mundial en mejor forma física, porque al anterior fui con algunos dolores. Hoy me encuentro pleno”, aseguró.
Desde que Lionel Scaloni lo convocó por primera vez en 2018, Palacios se convirtió en uno de los futbolistas de confianza del entrenador. Aunque la competencia en el mediocampo es feroz, el ex River valora el respaldo que recibió incluso en los momentos más difíciles de su carrera.
“Es una alegría y un orgullo que sigan confiando en uno para todo el proceso. También sé que en algunos momentos llegué a la concentración con lesiones difíciles y, más allá de eso, siguieron apostando por mí”, destacó.
Consciente de que comparte posición con figuras como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, el tucumano dejó en claro cuál es su postura. “Soy consciente de que hay muchos jugadores que lo están haciendo muy bien. En lo que me toque voy a estar a disposición del cuerpo técnico y de la Selección. Los minutos que tenga los voy a aprovechar al máximo”.
Respecto de las expectativas para el torneo, Palacios evitó caer en triunfalismos, aunque remarcó que el campeón del mundo seguirá siendo uno de los grandes candidatos. “Argentina va a ser siempre candidata. Nos ganamos un respeto por lo que hicimos, pero sabemos que no podemos ir solamente con esa chapa porque hoy todos nos quieren ganar”.
El mediocampista también destacó que la esencia del plantel permanece intacta pese al paso de los años y la aparición de nuevas caras. “El grupo sigue igual. Los que están y los que llegan entienden rápidamente que acá hay que estar unidos y tirar todos para adelante”.
Por último, dedicó unas palabras a Lionel Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo con la camiseta argentina, una marca histórica que lo convertirá en uno de los pocos futbolistas en alcanzar semejante registro. “No me parece raro que Leo juegue otro Mundial. Sigue demostrando su nivel y cuando recibe la pelota siempre da la sensación de que algo puede pasar. Es increíble que vaya a jugar su sexta Copa del Mundo”, afirmó Palacios sobre el capitán argentino.