El tucumano Palacios llega pleno al Mundial y lanza una advertencia: “Argentina va a ser siempre candidata”

Consciente de que comparte posición con figuras como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, el tucumano dejó en claro cuál es su postura. “Soy consciente de que hay muchos jugadores que lo están haciendo muy bien. En lo que me toque voy a estar a disposición del cuerpo técnico y de la Selección. Los minutos que tenga los voy a aprovechar al máximo”.